Диетолог Круглова пояснила, как питание влияет на когнитивные функции мозга

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Updated Сегодня, 06:52
Круглова отметила, что не существует одного продукта, который непосредственно влияет на функционирование мозга. Однако определенные системы питания, такие как средиземноморская диета и MIND-диета, доказали свою эффективность в поддержании когнитивных функций, пишут «Известия».
Одним из ключевых элементов питания для улучшения работы мозга являются темно-зеленые овощи и листовая зелень. Также регулярное потребление ягод с темным окрашиванием, таких как черника, брусника и клюква, может быть полезным.
Важно также употреблять цельнозерновые продукты, содержащие пищевые волокна, сложные углеводы и витамины группы B, магний и цинк, которые необходимы для центральной нервной системы. Примерами таких продуктов являются гречка, нешлифованный рис, булгур и цельнозерновой хлеб.
Для поддержания когнитивных функций важно также употреблять продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты. Главным источником таких кислот является рыба жирных сортов. Растительные жиры, которые содержатся в орехах, семечках и различных растительных маслах, также полезны для мозга.
Однако важно избегать избытка сахара и кофеина в питании, так как это может негативно влиять на работу центральной нервной системы. Избыточный вес, ожирение и употребление алкоголя также снижают когнитивные функции мозга.
Терапевт Татьяна Солнцева добавляет, что овощи, фрукты и ягоды фиолетового и пурпурного цвета содержат антоцианы, которые помогают в профилактике старения и различных заболеваний.