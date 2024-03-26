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Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

Через новый автовокзал в Ростове запустят четыре маршрута общественного транспорта

До нового автовокзала в Ростове пустят лишь 4 маршрута общественного транспорта

26 марта 2024, 07:38
Фото: 1MI
Через новый автовокзал в Ростове запустят четыре маршрута общественного транспорта
Через новый автовокзал в Ростове запустят четыре маршрута общественного транспорта, сообщил замглавы администрации города по транспорту Дмитрий Симков.

В Ростове обсуждают открытие Центрального областного автовокзала на месте старого аэропорта. Он станет точкой притяжения горожан, которым нужно часто ездить в область или другие города страны.

Стало известно, когда запустят Центральный областной автовокзал в Ростове
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Однако обслуживать автовокзал, со слов ростовских властей, будут лишь четыре городских автобуса. Речь идет об автобусах №7, №93, а также троллейбусе №9 и электробусе №88. Под эти цели власти специально скорректируют их маршруты.

Уточняется, что всего через автовокзал будут ездить 37 единиц транспорта с интервалом в час пик по три-пять минут.

Создание новые маршрутов для обслуживания автовокзала у чиновников только в перспективе.

Ранее урбанист раскрыл, когда в Ростове запустят беспилотные трамваи.

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