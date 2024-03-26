До нового автовокзала в Ростове пустят лишь 4 маршрута общественного транспорта

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
В Ростове обсуждают открытие Центрального областного автовокзала на месте старого аэропорта. Он станет точкой притяжения горожан, которым нужно часто ездить в область или другие города страны.
Однако обслуживать автовокзал, со слов ростовских властей, будут лишь четыре городских автобуса. Речь идет об автобусах №7, №93, а также троллейбусе №9 и электробусе №88. Под эти цели власти специально скорректируют их маршруты.
Уточняется, что всего через автовокзал будут ездить 37 единиц транспорта с интервалом в час пик по три-пять минут.
Создание новые маршрутов для обслуживания автовокзала у чиновников только в перспективе.
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