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Следком России проверит жалобы на ростовского застройщика ЖК «Город у реки»

Дольщики ЖК «Город у реки» в Ростове обратились в Следком с жалобой на застройщика

26 марта 2024, 12:13
Фото: 1MI
Следком России проверит жалобы на ростовского застройщика ЖК «Город у реки»

Следком проверит жалобы дольщиков на ростовского застройщика «МСК-Капитал»

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за обращений дольщиков ЖК «Город у реки» в Ростове-на-Дону, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

Сотрудники Следственного комитета РФ объявили, что информационному центру СК направили обращения дончане, чьи права нарушил застройщик ООО СЗ «МСК-Капитал». По словам ростовчан, их ЖК «Город у реки» начали строить еще пять лет назад, но за прошедшие год дома в эксплуатацию так и не ввели, а сроки завершения строительства застройщик регулярно переносит. Кроме того, покупатели узнали, что обещанные объекты социальной инфраструктуры компания строить не собирается. Вместе с этим «ипотечники» вынуждены не только выплачивать кредит на квартиру, но и тратиться на аренду жилья. Ростовчане считают ситуацию нарушением своих прав, а потому обратились в СК России.

Стройнадзор может запретить «МСК-Капитал» брать деньги дольщиков в Ростове
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Сейчас председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю донского следственного управления Аслану Хуаде провести проверку доводов собственников жилья и представить доклад о результатах проверки и возможных мерах по восстановлению дончан в правах.

Ранее Стройнадзор начал судебные тяжбы с «МСК-Капитал», чтобы лишить компанию права принимать деньги от дольщиков.

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