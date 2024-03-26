Дольщики ЖК «Город у реки» в Ростове обратились в Следком с жалобой на застройщика

Сотрудники Следственного комитета РФ объявили, что информационному центру СК направили обращения дончане, чьи права нарушил застройщик ООО СЗ «МСК-Капитал». По словам ростовчан, их ЖК «Город у реки» начали строить еще пять лет назад, но за прошедшие год дома в эксплуатацию так и не ввели, а сроки завершения строительства застройщик регулярно переносит. Кроме того, покупатели узнали, что обещанные объекты социальной инфраструктуры компания строить не собирается. Вместе с этим «ипотечники» вынуждены не только выплачивать кредит на квартиру, но и тратиться на аренду жилья. Ростовчане считают ситуацию нарушением своих прав, а потому обратились в СК России.