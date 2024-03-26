Эксперт назвал новые условия для сельской ипотеки в 2024 году

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Сельская ипотека предоставляет возможность получить жилищный кредит под льготную ставку в 3%. Однако на некоторых приграничных территориях России ставка может быть еще ниже — всего 0,01%.
Ипотечный кредит по сельской программе выдается на срок до 25 лет, при условии первоначального взноса не менее 20%. В качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал.
Нововведения заключаются в том, что с 2024 года увеличивается лимит средств, которые можно получить по сельской ипотеке для покупки недвижимости. Если до 2023 года этот лимит составлял от 3 до 5 миллионов рублей, то теперь он увеличен до 6 миллионов рублей. Однако данный вид ипотечного кредита не попадает под рефинансирование.
Важно отметить, что сельская ипотека не распространяется на все регионы России. Она предоставляется только на земли сельских поселений с численностью населения до 30 тысяч человек. Таким образом, она не действует в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Однако есть планы правительства испытать эту программу в пилотных районах Подмосковья.
Начиная с 2023 года сельскую ипотеку можно оформить также в опорном населенном пункте и на приграничных территориях. Чтобы проверить, выдает ли банк сельскую ипотеку в определенном месте, можно посетить сайт Россельхозбанка — основного банка программы.
Сельскую ипотеку можно получить для покупки земельного участка под строительство дома, готового дома или квартиры. Если рассматривать вариант с квартирой, то это может быть как новое, так и вторичное жилье высотой до 5 этажей в опорных населенных пунктах.
Если вы планируете построить дом самостоятельно или с помощью подрядной организации, то установлен срок строительства — 2 года. При этом нет необходимости строить на своей земле, можно заключить договор аренды земельного участка с местным муниципалитетом. Главное условие — назначение земли должно быть для индивидуального жилищного строительства.
При покупке готового жилья дом не должен быть старше 5 лет, если продавец — физическое лицо, или не старше 3 лет, если продавец — юридическое лицо. Кроме того, дом должен иметь все необходимые коммуникации — электричество, водопровод и канализацию.