Эксперт назвал новые условия для сельской ипотеки в 2024 году

Нововведения заключаются в том, что с 2024 года увеличивается лимит средств, которые можно получить по сельской ипотеке для покупки недвижимости. Если до 2023 года этот лимит составлял от 3 до 5 миллионов рублей, то теперь он увеличен до 6 миллионов рублей. Однако данный вид ипотечного кредита не попадает под рефинансирование.