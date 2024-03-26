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Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

Эксперт назвал новые условия для сельской ипотеки в 2024 году

Эксперт назвал новые условия для сельской ипотеки в 2024 году

26 марта 2024, 15:26
Фото: 1MI
Эксперт назвал новые условия для сельской ипотеки в 2024 году
Эксперт и член Совета директоров Easy Home Юлия Березникова рассказала порталу newia.ru об особенностях условий ипотечного договора по программе сельской ипотеки.

Сельская ипотека предоставляет возможность получить жилищный кредит под льготную ставку в 3%. Однако на некоторых приграничных территориях России ставка может быть еще ниже — всего 0,01%.

Ипотечный кредит по сельской программе выдается на срок до 25 лет, при условии первоначального взноса не менее 20%. В качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал.

Нововведения заключаются в том, что с 2024 года увеличивается лимит средств, которые можно получить по сельской ипотеке для покупки недвижимости. Если до 2023 года этот лимит составлял от 3 до 5 миллионов рублей, то теперь он увеличен до 6 миллионов рублей. Однако данный вид ипотечного кредита не попадает под рефинансирование.

Важно отметить, что сельская ипотека не распространяется на все регионы России. Она предоставляется только на земли сельских поселений с численностью населения до 30 тысяч человек. Таким образом, она не действует в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Однако есть планы правительства испытать эту программу в пилотных районах Подмосковья.

Начиная с 2023 года сельскую ипотеку можно оформить также в опорном населенном пункте и на приграничных территориях. Чтобы проверить, выдает ли банк сельскую ипотеку в определенном месте, можно посетить сайт Россельхозбанка — основного банка программы.

Сельскую ипотеку можно получить для покупки земельного участка под строительство дома, готового дома или квартиры. Если рассматривать вариант с квартирой, то это может быть как новое, так и вторичное жилье высотой до 5 этажей в опорных населенных пунктах.

Если вы планируете построить дом самостоятельно или с помощью подрядной организации, то установлен срок строительства — 2 года. При этом нет необходимости строить на своей земле, можно заключить договор аренды земельного участка с местным муниципалитетом. Главное условие — назначение земли должно быть для индивидуального жилищного строительства.

При покупке готового жилья дом не должен быть старше 5 лет, если продавец — физическое лицо, или не старше 3 лет, если продавец — юридическое лицо. Кроме того, дом должен иметь все необходимые коммуникации — электричество, водопровод и канализацию.

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