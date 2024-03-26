Глава РЭО Буцаев перечислил ключевые законы для отрасли ТКО за пять лет

В числе прочего он сообщил о наиболее важных законодательных инициативах, над которыми в настоящее время ведется работа в РЭО и которые обсуждаются с комитетом ГД РФ. В первоочередной список входят законопроекты об утилизации органической фракции ТКО путем компостирования, об обращении с ТКО III–V классов опасности и уже прошедшая первое чтение инициатива об обращении с отходами на труднодоступных территориях.