Глава РЭО Буцаев перечислил ключевые законы для отрасли ТКО за пять лет

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
26 марта в ходе расширенного заседания Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды ГД РФ генеральный директор РЭО представил доклад о промежуточных итогах реформы отрасли.
Об этом сообщает 56orb.ru.
Денис Буцаев выразил присутствующим благодарность за крайне эффективную и планомерную работу по совершенствованию законодательства. В течение пяти лет в стране приняли 59 нормативно-правовых актов, в основном благодаря профильному комитету российской Госдумы. «Выделю лишь несколько ключевых для отрасли законов — закон о совершенствовании механизма расширенной ответственности производителя (РОП), закон о вторичных ресурсах и вторичном сырье, поправки в КоАП РФ», — отметил глава РЭО.
В числе прочего он сообщил о наиболее важных законодательных инициативах, над которыми в настоящее время ведется работа в РЭО и которые обсуждаются с комитетом ГД РФ. В первоочередной список входят законопроекты об утилизации органической фракции ТКО путем компостирования, об обращении с ТКО III–V классов опасности и уже прошедшая первое чтение инициатива об обращении с отходами на труднодоступных территориях.