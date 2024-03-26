Климатолог Иошпа рассказал, какой будет апрель в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
В интервью «КП — Ростов-на-Дону» эксперт предупредил, что еще рано говорить об окончательном наступлении весны, так как местами в Ростовской области наблюдаются заморозки.
К концу недели в регионе холода сменятся потеплением. Местами столбики термометров поднимутся до +20 градусов из-за южного циклона.
Однако в этот же период прогнозируются и осадки в виде дождей и ливней. Однако в целом они будут в пределах нормы.
Ранее стал известен подробный прогноз погоды на весь апрель в Ростовской области. Ожидается много дождей и теплая погода.
Напомним, число аномально жарких дней в Ростове выросло вдвое за 70 лет. В ЮФО за последние десять лет средняя температура увеличилась на 2,2 градуса.