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Posted Сегодня, 09:45

Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Похолодание ожидается в Ростовской области в конце марта

Климатолог Иошпа рассказал, какой будет апрель в Ростовской области

26 марта 2024, 09:45
Фото: pxhere.com
Похолодание ожидается в Ростовской области в конце марта

Климатолог Иошпа спрогнозировал дождливый апрель в Ростовской области

Похолодание ожидается в Ростовской области в конце марта, заявил климатолог Александр Иошпа.

В интервью «КП — Ростов-на-Дону» эксперт предупредил, что еще рано говорить об окончательном наступлении весны, так как местами в Ростовской области наблюдаются заморозки.

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К концу недели в регионе холода сменятся потеплением. Местами столбики термометров поднимутся до +20 градусов из-за южного циклона.

Однако в этот же период прогнозируются и осадки в виде дождей и ливней. Однако в целом они будут в пределах нормы.

Ранее стал известен подробный прогноз погоды на весь апрель в Ростовской области. Ожидается много дождей и теплая погода.

Напомним, число аномально жарких дней в Ростове выросло вдвое за 70 лет. В ЮФО за последние десять лет средняя температура увеличилась на 2,2 градуса.

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