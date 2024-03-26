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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

К следующему году в Ростовской области может появиться Красная книга почв

Красную книгу почв собрались издать в Ростовской области

26 марта 2024, 12:04
Фото: 1MI
К следующему году в Ростовской области может появиться Красная книга почв
К следующему году в Ростовской области может появиться Красная книга почв, сообщила профессора кафедры почвоведения и оценки земельных ресурсов Ольга Безуглова.

Эксперт рассказала «РБК Ростов», что Красные книги почв составляются иначе, чем аналогичные издания, посвященные растениям и животных. В Красные книги почв вносят не только исчезающие почвы, но и те, которые признали эталонными и наиболее плодородными.

При этом если почва внесена в Красную книгу, использовать ее нельзя, а надо, наоборот, беречь и охранять. В Ростовской области сейчас распаханы 66,5% почв. Еще 35% отданы под пастбища. Если не заняться сейчас вопросом охраны почв, это может быть чревато проблемами с плодородием.

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Сам проект Красной книги почв уже готов. Сейчас ученые ожидают отмашки для дальнейшее работы от властей. Предположительно, постановление о разработке Красной книги почв правительство Ростовской области выпустит в мае.

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