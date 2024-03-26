Красную книгу почв собрались издать в Ростовской области

При этом если почва внесена в Красную книгу, использовать ее нельзя, а надо, наоборот, беречь и охранять. В Ростовской области сейчас распаханы 66,5% почв. Еще 35% отданы под пастбища. Если не заняться сейчас вопросом охраны почв, это может быть чревато проблемами с плодородием.