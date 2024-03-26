Красную книгу почв собрались издать в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Эксперт рассказала «РБК Ростов», что Красные книги почв составляются иначе, чем аналогичные издания, посвященные растениям и животных. В Красные книги почв вносят не только исчезающие почвы, но и те, которые признали эталонными и наиболее плодородными.
При этом если почва внесена в Красную книгу, использовать ее нельзя, а надо, наоборот, беречь и охранять. В Ростовской области сейчас распаханы 66,5% почв. Еще 35% отданы под пастбища. Если не заняться сейчас вопросом охраны почв, это может быть чревато проблемами с плодородием.
Сам проект Красной книги почв уже готов. Сейчас ученые ожидают отмашки для дальнейшее работы от властей. Предположительно, постановление о разработке Красной книги почв правительство Ростовской области выпустит в мае.
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