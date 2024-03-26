Многодетным семьям дона бесплатно устанавливают пожарные извещатели

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Супруги Нина и Александр воспитывают восьмерых несовершеннолетних детей и приучают ребят не только к здоровому образу жизни, но и рассказывают им о пожарной безопасности.
По словам директора департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Павла Нудгина, важнейшей ценностью является безопасность детей, поэтому пожарные извещатели в многодетных семьях Ростовской области устанавливают бесплатно.
— В прошлом году сотрудники ВДПО региона установили в донских семьях порядка 1700 таких приборов, — говорит Павел Нудгин.
Во время рабочей поездки, группа ДПЧС проверила в городе Шахты также организацию ремонта и технического обслуживания источников наружного противопожарного водоснабжения.
Выяснилось, что на территории города в готовности к пользованию в целях пожаротушения имеется 537 пожарных гидрантов, 15% из которых находятся в технически неисправном состоянии. Павел Нудгин поручил местной администрации устранить недостатки и привести все гидранты в нормативное состояние.