Многодетным семьям дона бесплатно устанавливают пожарные извещатели

Выяснилось, что на территории города в готовности к пользованию в целях пожаротушения имеется 537 пожарных гидрантов, 15% из которых находятся в технически неисправном состоянии. Павел Нудгин поручил местной администрации устранить недостатки и привести все гидранты в нормативное состояние.