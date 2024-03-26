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Многодетным семьям дона бесплатно устанавливают пожарные извещатели

Многодетным семьям дона бесплатно устанавливают пожарные извещатели

26 марта 2024, 10:40
Фото: Правительство Ростовской области
Многодетным семьям дона бесплатно устанавливают пожарные извещатели
Накануне сотрудники регионального ДПЧС и ВДПО установили дымовые пожарные извещатели в многодетной семье из города Шахты.

Супруги Нина и Александр воспитывают восьмерых несовершеннолетних детей и приучают ребят не только к здоровому образу жизни, но и рассказывают им о пожарной безопасности.

По словам директора департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Павла Нудгина, важнейшей ценностью является безопасность детей, поэтому пожарные извещатели в многодетных семьях Ростовской области устанавливают бесплатно.

— В прошлом году сотрудники ВДПО региона установили в донских семьях порядка 1700 таких приборов, — говорит Павел Нудгин.

Во время рабочей поездки, группа ДПЧС проверила в городе Шахты также организацию ремонта и технического обслуживания источников наружного противопожарного водоснабжения.

Выяснилось, что на территории города в готовности к пользованию в целях пожаротушения имеется 537 пожарных гидрантов, 15% из которых находятся в технически неисправном состоянии. Павел Нудгин поручил местной администрации устранить недостатки и привести все гидранты в нормативное состояние.

#Общество#Ростов-на-Дону
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