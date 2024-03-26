«Моих нет»: пропавшей в «Крокусе» семьи из Таганрога не оказалось в списках погибших

Напомним, что до сих пор пропавшими без вести считаются три жителя Ростовской области. Среди них Виктория Ч. и ее сын (супруг женщины является жителем Москвы), а также девушка из Волгодонска. Жительница Матвеево-Кургана Елена С., которая также находилась на концерте, получила огнестрельное ранение, но выжила.