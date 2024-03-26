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Published Сегодня, 17:45

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«Моих нет»: пропавшей в «Крокусе» семьи из Таганрога не оказалось в списках погибших

«Моих нет»: пропавшей в «Крокусе» семьи из Таганрога не оказалось в списках погибших

26 марта 2024, 17:45
Фото: .wikimedia.org
«Моих нет»: пропавшей в «Крокусе» семьи из Таганрога не оказалось в списках погибших

Пропавшей в «Крокусе» семьи из Таганрога не оказалось в списках погибших

Пропавшей во время теракта в «Крокус Сити Холле» многодетной матери Виктории Ч, ее супруга и 12-летнего сына не оказалось в последних опубликованных списках погибших, сообщила в социальных сетях дочь Ангелина.

Напомним, 22 марта несколько мужчин в камуфляже расстреляли из автоматов людей в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник». Кроме того, террористы подожгли концертный зал, огонь перекинулся на следующие этажи, рухнула крыша. В результате теракта погибли минимум 139 человек. Порядка 200 пострадали.

Поисковая операция была завершена. В настоящее время опознаны порядка 90 тел. «В самых последних списках моих нет», — написала Ангелина 26 марта. До этого девушка также рассказала, что оформляет опеку над младшей сестрой, которой еще не говорили, что произошло.

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Напомним, что до сих пор пропавшими без вести считаются три жителя Ростовской области. Среди них Виктория Ч. и ее сын (супруг женщины является жителем Москвы), а также девушка из Волгодонска. Жительница Матвеево-Кургана Елена С., которая также находилась на концерте, получила огнестрельное ранение, но выжила.

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