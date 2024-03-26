«Моих нет»: пропавшей в «Крокусе» семьи из Таганрога не оказалось в списках погибших

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
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Updated Сегодня, 17:47
Напомним, 22 марта несколько мужчин в камуфляже расстреляли из автоматов людей в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник». Кроме того, террористы подожгли концертный зал, огонь перекинулся на следующие этажи, рухнула крыша. В результате теракта погибли минимум 139 человек. Порядка 200 пострадали.
Поисковая операция была завершена. В настоящее время опознаны порядка 90 тел. «В самых последних списках моих нет», — написала Ангелина 26 марта. До этого девушка также рассказала, что оформляет опеку над младшей сестрой, которой еще не говорили, что произошло.
Напомним, что до сих пор пропавшими без вести считаются три жителя Ростовской области. Среди них Виктория Ч. и ее сын (супруг женщины является жителем Москвы), а также девушка из Волгодонска. Жительница Матвеево-Кургана Елена С., которая также находилась на концерте, получила огнестрельное ранение, но выжила.