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Posted Сегодня, 05:22

Published Сегодня, 05:22

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

На столичных электросамокатах появятся номерные знаки

26 марта 2024, 05:22
Электросамокаты для кикшеринга в Москве будут оснащены номерными знаками. Это нововведение поможет упростить фиксацию нарушений с помощью видеокамер и облегчит привлечение к ответственности нарушителей правил дорожного движения.

Также планируется, что видеокамеры будут записывать различные нарушения ПДД, такие как езда вдвоем на одном самокате, проезд по пешеходным переходам и незаконное пересечение полос движения, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На данный момент номерные знаки установлены только на электросамокатах, которые арендует сервис WHOOSH. Таблички с номерами прикреплены как спереди, так и сзади транспортного средства.

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