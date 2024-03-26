На столичных электросамокатах появятся номерные знаки

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Также планируется, что видеокамеры будут записывать различные нарушения ПДД, такие как езда вдвоем на одном самокате, проезд по пешеходным переходам и незаконное пересечение полос движения, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
На данный момент номерные знаки установлены только на электросамокатах, которые арендует сервис WHOOSH. Таблички с номерами прикреплены как спереди, так и сзади транспортного средства.