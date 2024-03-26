Начальник ГИБДД Олег Богун взял на контроль ситуацию на улице Сержантова в Ростове

На мероприятии журналисты задали ему вопрос о ситуации на улице Сержантова в Ростове. Там нелегальная парковка рядом с кинотеатром «Юбилейный» и по всей улице мешает детям безопасно ходить в школу, детскую больницу и музыкальную школу. Всё потому, что им навстречу и сзади по пешеходной зоне едут автомобили, которые нарушают правила, угрожая пешеходам. Об этом неоднократно писали журналисты RostovGazeta.