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Posted Сегодня, 20:05

Published Сегодня, 20:05

Modified Сегодня, 20:07

Updated Сегодня, 20:07

Начальник ГИБДД Олег Богун взял на контроль ситуацию на улице Сержантова в Ростове

Начальник ГИБДД Олег Богун взял на контроль ситуацию на улице Сержантова в Ростове

26 марта 2024, 20:05
Фото: rostovgazeta.ru
Начальник ГИБДД Олег Богун взял на контроль ситуацию на улице Сержантова в Ростове

В ГИБДД взяли на контроль ситуацию на улице Сержантова в Ростове

На пресс-конференции начальник управления ГИБДД ГУ МВД Ростовской области Олег Богун заявил, что взял на личный контроль ситуацию с нелегальной парковкой и проездом машин на пешеходной улице Сержантова в Ростове.

В Ростове 26 марта прошла пресс-конференция начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области Олега Богуна.

На мероприятии журналисты задали ему вопрос о ситуации на улице Сержантова в Ростове. Там нелегальная парковка рядом с кинотеатром «Юбилейный» и по всей улице мешает детям безопасно ходить в школу, детскую больницу и музыкальную школу. Всё потому, что им навстречу и сзади по пешеходной зоне едут автомобили, которые нарушают правила, угрожая пешеходам. Об этом неоднократно писали журналисты RostovGazeta.

Глава донского ГИБДД заявил, что взял на контроль этот вопрос. Ведомство также связалось по этому поводу с администрацией Ростова-на-Дону для принятия мер.

«Это у нас на контроле. Как у меня, так и в отделе дорожного надзора», — отметил начальник управления ГИБДД ГУ МВД Ростовской области Олег Богун.

Ранее RostovGazeta написала большой материал, который показывает все проблемы этой многострадальной пешеходной улицы.

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