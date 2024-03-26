Нашествие гусениц американской белой бабочки угрожает Зеленому острову в Ростове

Биолог считает, что для снижения популяции бабочек нужно, чтобы ответственные органы осуществили грамотные мероприятия по контролю и истреблению насекомых. Роман Романчук также рекомендовал дончанам отказаться от попыток самостоятельно избавиться от вредителя, поскольку уничтожение гусениц на одном участке не решит проблему в глобальном смысле, а также привлечет к себе нежелательное внимание со стороны органов надзора.