Нашествие гусениц американской белой бабочки угрожает Зеленому острову в Ростове

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Портал «Блокнот Ростов» рассказал, что недавно получил сообщение от одной из читателей, которая переживает за состояние экологии Зеленого острова. По словам женщины, прошлой осенью гусеницы американской белой бабочки объели деревья, и они могут нанести аналогичный ущерб плодовым растениям, деревьям и кустарникам в 2024 году.
Издание обратилось за комментарием к кандидату биологических наук Роману Романчуку, который посвятил изучение этого вида бабочек одну из своих научных работ. По словам специалиста, это насекомое является вредителем во многих государствах, однако проблемой Зеленого острова бабочка стала только в 2021 году. По словам Романа Романчука, гусеницы американских бабочек представляют особую угрозу для ясеня и вяза.
Роман Романчук рассказал, что не удивлен, что гусеницам удалось пережить зиму на Зеленом острове, поскольку кормовая база там до сих пор не исчерпана. Эксперт рассказал, что осенью прошлого года Россельхознадзор пытался решить проблему нашествия гусениц на территории Зеленого острова и рощи СКА, однако карантин не дал желаемых результатов.
Биолог считает, что для снижения популяции бабочек нужно, чтобы ответственные органы осуществили грамотные мероприятия по контролю и истреблению насекомых. Роман Романчук также рекомендовал дончанам отказаться от попыток самостоятельно избавиться от вредителя, поскольку уничтожение гусениц на одном участке не решит проблему в глобальном смысле, а также привлечет к себе нежелательное внимание со стороны органов надзора.
Ранее ученый предсказал нашествие пауков в Ростовской области в 2024 году.