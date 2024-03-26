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АТП Ростова запланировали покупку 45 новых автобусов

Перевозчики закупят 25 автобусов для обслуживания нового автовокзала в Ростове

26 марта 2024, 10:41
Фото: rostovgazeta.ru
АТП Ростова запланировали покупку 45 новых автобусов
АТП Ростова запланировали покупку 45 новых автобусов, сообщает «Ростовский городской транспорт».

В текущем году коммерческие перевозчики планируют купить 45 новых автобусов, при этом 25 из них выйдут на маршруты, обслуживающие Центральный областной автовокзал. Он должен заработать в Ростове летом.

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Также АТП хотят модернизировать троллейбусы, сделав их более экологичными. Запланированы ремонт депо и покупка троллейбусов.

Ранее власти Ростова рассказали, что через Центральный областной автовокзал пустят четыре маршрута. Речь идет об автобусах №7, №93, а также троллейбусе №9 и электробусе №88. Их изначальные маршруты скорректируют так, чтобы они шли до территории старого аэропорта.

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