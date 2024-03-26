Перевозчики закупят 25 автобусов для обслуживания нового автовокзала в Ростове

Ранее власти Ростова рассказали, что через Центральный областной автовокзал пустят четыре маршрута. Речь идет об автобусах №7, №93, а также троллейбусе №9 и электробусе №88. Их изначальные маршруты скорректируют так, чтобы они шли до территории старого аэропорта.