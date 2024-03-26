Полный список вещей в роддом: что нужно брать с собой для мамы и малыша

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:47
Вот список вещей, которые могут понадобиться в роддоме:
Важно также уточнить специфические требования и рекомендации вашего роддома или перинатального центра перед сбором вещей.
Первая встреча с малышом в роддоме уже прошла, теперь настало время подготовиться к возвращению домой. День выписки для родителей наполняется радостью, но одновременно вызывает волнение. Возникает множество вопросов: что надеть маме, какие вещи ей нужно взять с собой, а что могут привезти родственники.
Обычно женщину с новорожденным выписывают из роддома на третий день после естественных родов, по результатам осмотров и анализов, проведенных врачами. Специалисты убеждаются, что и мама, и ребенок хорошо себя чувствуют, и нет осложнений.
Женщина обычно получает информацию о возможности выписки за сутки или в тот же день.
В случае кесарева сечения и отсутствия осложнений, мать с ребенком обычно выписывают на пятые сутки.
Для выписки, в том числе из перинатального центра, рекомендуется выбирать удобную одежду, соответствующую погодным условиям. Остальное — дело ваших предпочтений. Если планируется небольшая фотосессия, подготовьте соответствующие наряды и косметику заранее.
Не забудьте взять с собой косметичку. Рекомендуется иметь ее при себе сразу, а не просить родных положить в «выписной» пакет, поскольку может не хватить времени для того, чтобы накраситься.
Помните, что живот не исчезнет сразу после родов, поэтому рекомендуется предпочесть наряды свободного кроя.
Не забудьте о сезонной обуви и верхней одежде, особенно если за окном осень, зима или холодная погода.
Стоит отнестись с особым вниманием к подготовке вещей для ребенка.
Необходимыми предметами для малыша могут быть нательный комбинезон, шапочка и носочки, которые можно взять с собой сразу.
Также важно подумать о конверте, одеяле/пледе или комбинезоне, приспособленным к погодным условиям.
Пакет с вещами для выписки обычно привозит отец или другие близкие родственники в назначенное время и передают медперсоналу непосредственно перед выпиской.
В магазинах, в том числе на маркетплейсах, можно приобрести специальные комплекты на выписку. Они стоят несколько тысяч рублей и включают все необходимое для ребенка.
К примеру, один из них можно купить за шесть тысяч рублей. В специальной сумке находятся:
Подготовка квартиры к приезду новорожденного — это важный этап, который обеспечит комфорт и безопасность малыша. Вот несколько шагов, которые помогут вам в этом процессе.
Проведите тщательную уборку квартиры, включая вентиляцию, уборку пыли, мытье полов и дезинфекцию всех поверхностей, особенно в спальне ребенка;
Обустройте место для сна новорожденного, установив кроватку или колыбель, а также матрас и постельное белье для младенца. Убедитесь, что постельное белье чистое и безопасное для малыша;
Если вы планируете кормить грудью, создайте удобное место для этого в гостиной или спальне. Например, можно установить кресло для кормления и столик для необходимых принадлежностей.
Подготовьте место для пеленания и смены подгузников. Оборудуйте его всем необходимым: пеленальный столик или коврик, мягкие полотенца, влажные салфетки, детский крем и т. д.
Поддерживайте оптимальную температуру в комнате, где будет находиться ребенок.
Приобретите все необходимые вещи для ухода за ребенком заранее, включая подгузники, одежду, косметику, средства для кормления и ухода за кожей, а также медицинские принадлежности.
Подумайте о размещении мебели и игрушек в квартире таким образом, чтобы они не создавали помехи для передвижения.
Предупредите родственников и друзей о приезде новорожденного, чтобы они могли быть готовы к встрече и оказать помощь, если это будет необходимо.
Помните, что подготовка квартиры к приезду новорожденного — это процесс, который может занять некоторое время, поэтому сделать это лучше заранее.
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