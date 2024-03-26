Полный список вещей в роддом: что нужно брать с собой для мамы и малыша

Проведите тщательную уборку квартиры, включая вентиляцию, уборку пыли, мытье полов и дезинфекцию всех поверхностей, особенно в спальне ребенка;

Обустройте место для сна новорожденного, установив кроватку или колыбель, а также матрас и постельное белье для младенца. Убедитесь, что постельное белье чистое и безопасное для малыша;

Если вы планируете кормить грудью, создайте удобное место для этого в гостиной или спальне. Например, можно установить кресло для кормления и столик для необходимых принадлежностей.

Подготовьте место для пеленания и смены подгузников. Оборудуйте его всем необходимым: пеленальный столик или коврик, мягкие полотенца, влажные салфетки, детский крем и т. д.

Поддерживайте оптимальную температуру в комнате, где будет находиться ребенок.

Приобретите все необходимые вещи для ухода за ребенком заранее, включая подгузники, одежду, косметику, средства для кормления и ухода за кожей, а также медицинские принадлежности.

Подумайте о размещении мебели и игрушек в квартире таким образом, чтобы они не создавали помехи для передвижения.