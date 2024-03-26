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Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

Полный список вещей в роддом: что нужно брать с собой для мамы и малыша

Полный список вещей в роддом: что нужно брать с собой для мамы и малыша

26 марта 2024, 08:45
Фото: Pxhere
Полный список вещей в роддом: что нужно брать с собой для мамы и малыша
Перед тем, как отправиться в роддом, нужно составить список из вещей и предметов, которые могут понадобиться. Что стоит с собой взять для матери и малыша, в материале RostovGazeta.

Список в роддом для матери

Вот список вещей, которые могут понадобиться в роддоме:

  1. личные документы (паспорт, полис медицинского страхования, карта беременной);
  2. личные гигиенические принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, расческа, полотенце);
  3. удобная одежда и обувь для родильной палаты (халат, тапочки, нижнее белье, ночная рубашка, теплые носки);
  4. персональные предметы для ухода за новорожденным (подгузники, пеленки, детская одежда, пеленальные принадлежности);
  5. мобильный телефон и зарядное устройство;
  6. денежные средства и мелкая сумма наличных для неотложных расходов;
  7. блокнот и ручка для записей;
  8. книги, журналы или планшет с развлекательным контентом;
  9. заготовленные закуски и напитки для родильной палаты (если позволяют правила учреждения).

Важно также уточнить специфические требования и рекомендации вашего роддома или перинатального центра перед сбором вещей.

Важно также уточнить специфические требования и рекомендации вашего роддома или перинатального центра перед сбором вещей.Важно также уточнить специфические требования и рекомендации вашего роддома или перинатального центра перед сбором вещей.
Важно также уточнить специфические требования и рекомендации вашего роддома или перинатального центра перед сбором вещей.
Фото: 1MI

Вещи на выписку из роддома

Первая встреча с малышом в роддоме уже прошла, теперь настало время подготовиться к возвращению домой. День выписки для родителей наполняется радостью, но одновременно вызывает волнение. Возникает множество вопросов: что надеть маме, какие вещи ей нужно взять с собой, а что могут привезти родственники.

Когда выписывают ребенка из роддома

Обычно женщину с новорожденным выписывают из роддома на третий день после естественных родов, по результатам осмотров и анализов, проведенных врачами. Специалисты убеждаются, что и мама, и ребенок хорошо себя чувствуют, и нет осложнений.

Женщина обычно получает информацию о возможности выписки за сутки или в тот же день.

В случае кесарева сечения и отсутствия осложнений, мать с ребенком обычно выписывают на пятые сутки.

В случае кесарева сечения и отсутствия осложнений, мать с ребенком обычно выписывают на пятые сутки.В случае кесарева сечения и отсутствия осложнений, мать с ребенком обычно выписывают на пятые сутки.
В случае кесарева сечения и отсутствия осложнений, мать с ребенком обычно выписывают на пятые сутки.
Фото: 1MI

Какие вещи привозить на выписку для мамы

Для выписки, в том числе из перинатального центра, рекомендуется выбирать удобную одежду, соответствующую погодным условиям. Остальное — дело ваших предпочтений. Если планируется небольшая фотосессия, подготовьте соответствующие наряды и косметику заранее.

Не забудьте взять с собой косметичку. Рекомендуется иметь ее при себе сразу, а не просить родных положить в «выписной» пакет, поскольку может не хватить времени для того, чтобы накраситься.

Помните, что живот не исчезнет сразу после родов, поэтому рекомендуется предпочесть наряды свободного кроя.

Не забудьте о сезонной обуви и верхней одежде, особенно если за окном осень, зима или холодная погода.

Вещи на выписку для ребенка

Стоит отнестись с особым вниманием к подготовке вещей для ребенка.

Необходимыми предметами для малыша могут быть нательный комбинезон, шапочка и носочки, которые можно взять с собой сразу.

Также важно подумать о конверте, одеяле/пледе или комбинезоне, приспособленным к погодным условиям.

Пакет с вещами для выписки обычно привозит отец или другие близкие родственники в назначенное время и передают медперсоналу непосредственно перед выпиской.

Необходимыми предметами для малыша могут быть нательный комбинезон, шапочка и носочки, которые можно взять с собой сразу.Необходимыми предметами для малыша могут быть нательный комбинезон, шапочка и носочки, которые можно взять с собой сразу.
Необходимыми предметами для малыша могут быть нательный комбинезон, шапочка и носочки, которые можно взять с собой сразу.
Фото: 1MI

Комплект на выписку

В магазинах, в том числе на маркетплейсах, можно приобрести специальные комплекты на выписку. Они стоят несколько тысяч рублей и включают все необходимое для ребенка.

К примеру, один из них можно купить за шесть тысяч рублей. В специальной сумке находятся:

  1. вязанный плед на синтепоне;
  2. вязанный комбинезон;
  3. вязанная шапочка с хлопковым подкладом;
  4. вязаные пинетки;
  5. бант на резинке;
  6. распашонка из хлопка;
  7. шапочка на завязке из хлопка с помпоном или с мехом;
  8. кофточка;
  9. кружевной уголок.

Как приготовить квартиру перед выпиской из роддома

Подготовка квартиры к приезду новорожденного — это важный этап, который обеспечит комфорт и безопасность малыша. Вот несколько шагов, которые помогут вам в этом процессе.

Как приготовить квартиру перед выпиской из роддомаКак приготовить квартиру перед выпиской из роддома
Как приготовить квартиру перед выпиской из роддома
Фото: Pxhere

  1. Проведите тщательную уборку квартиры, включая вентиляцию, уборку пыли, мытье полов и дезинфекцию всех поверхностей, особенно в спальне ребенка;

  2. Обустройте место для сна новорожденного, установив кроватку или колыбель, а также матрас и постельное белье для младенца. Убедитесь, что постельное белье чистое и безопасное для малыша;

  3. Если вы планируете кормить грудью, создайте удобное место для этого в гостиной или спальне. Например, можно установить кресло для кормления и столик для необходимых принадлежностей.

  4. Подготовьте место для пеленания и смены подгузников. Оборудуйте его всем необходимым: пеленальный столик или коврик, мягкие полотенца, влажные салфетки, детский крем и т. д.

  5. Поддерживайте оптимальную температуру в комнате, где будет находиться ребенок.

  6. Приобретите все необходимые вещи для ухода за ребенком заранее, включая подгузники, одежду, косметику, средства для кормления и ухода за кожей, а также медицинские принадлежности.

  7. Подумайте о размещении мебели и игрушек в квартире таким образом, чтобы они не создавали помехи для передвижения.

  8. Предупредите родственников и друзей о приезде новорожденного, чтобы они могли быть готовы к встрече и оказать помощь, если это будет необходимо.

Помните, что подготовка квартиры к приезду новорожденного — это процесс, который может занять некоторое время, поэтому сделать это лучше заранее.

Ранее стало известно, что рождаемость в Ростовской области впервые повысилась за много лет.

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#Общество#Илья Протвинов#Роддом#Мать#Малыш#Комплект на выписку#Выписка из роддома
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