Посредством сервиса на МСП. РФ предприятия получили более 1,7 млрд рублей микрозаймов

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
За шесть месяцев при помощи сервиса предпринимателями было создано почти 2,5 тыс. заявок, по которым выдано уже 800 микрозаймов. Средняя ставка составила 6,9% годовых. Это в два, а иногда и в три раза выгоднее ставки при кредитовании в банках, пишет gazeta.ru.
Согласно заявлению Александра Исаевича, генерального директора Корпорации МСП, почти за полгода в 70 регионах страны 76 государственных микрофинансовых организаций (ГМФО) выдали компаниям сегмента МСП почти 800 микрозаймов. Их совокупный объем составил порядка 1,7 млрд рублей по средневзвешенной процентной ставке 6,9% годовых. Средний объем микрозайма, полученного посредством сервиса, равен 2,2 млн, средний срок погашения — 2,5 года.
Цифровизация процесса упрощает процедуру оформления микрокредитования, повышает доступность микрозаймов для предприятий сегмента малого и среднего бизнеса. А государство и предприниматели теперь понимают причины отказов в предоставлении микрофинансирования компаниям МСП, что помогает оценить эффективность и востребованность этой меры государственной поддержки.
В топ-10 регионов, лидирующих по объему полученных микрозаймов, первое место заняла Иркутская область. Здесь суммарный объем займов, оформленных посредством сервиса на МСП.РФ, превысил 426 млн рублей. Второй стала Республика Башкортостан, где предпринимателям выдали микрозаймов на сумму 202 млн рублей, а на третьей позиции расположился Татарстан со 179 млн рублей микрозаймов.
Далее в списке регионов — лидеров по оформлению микрофинансирования следуют Астраханская, Ростовская и Саратовская области (с 161 млн, 74 млн и 70 млн рублей соответственно) и Ставрополье с общим объемом выданных микрозаймов 63 млн рублей.
Замыкают десятку лидеров Орловская область с 60 млн полученных микрозаймов, а также Владимирская область и Республика Крым с 50 млн и 40,6 млн рублей соответственно.
Нельзя не отметить, что государственные МФО были учреждены для поддержки МСП и самозанятых за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов. В роли их учредителей выступают регионы и муниципальные образования. В ГМФО можно получить займы на сумму не более 5 млн рублей на срок до трех лет по льготным ставкам (средневзвешенная ставка в рамках прошлого года — 5,8%).
Корпорация МСП создавала цифровую платформу для компаний сегмента МСП при участии Минэкономразвития России с целью повышения доступности услуг и мер поддержки таким предприятиям. Платформа МСП.РФ разработана в соответствии с требованиями национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициатором которого является президент Российской Федерации Владимир Путин. Куратором проекта был назначен первый зампредседателя российского правительства Андрей Белоусов.