Посредством сервиса на МСП. РФ предприятия получили более 1,7 млрд рублей микрозаймов

Нельзя не отметить, что государственные МФО были учреждены для поддержки МСП и самозанятых за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов. В роли их учредителей выступают регионы и муниципальные образования. В ГМФО можно получить займы на сумму не более 5 млн рублей на срок до трех лет по льготным ставкам (средневзвешенная ставка в рамках прошлого года — 5,8%).