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Published Сегодня, 08:47

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Эксперт рассказал, как выбрать репетитора для подготовки к ЕГЭ в Ростове

Репетитор Исаева рассказала, как выбрать специалиста для подготовки к ЕГЭ

26 марта 2024, 08:47
Фото: donland.ru
Эксперт рассказал, как выбрать репетитора для подготовки к ЕГЭ в Ростове
Репетитор Ангелина Исаева из Ростова-на-Дону советует родителям выпускников внимательно читать отзывы на работу преподавателей.

Весна — время усиленной подготовки к единому государственному экзамену. Репетитор Ангелина Исаева рассказывает, что родители некоторых школьников за несколько месяцев до ЕГЭ нанимают дополнительных репетиторов. Она дала несколько советов, как выбрать действительно хорошего преподавателя.

«Репетитора нужно оценивать по итогам его работы. Многие в портфолио делятся результатами сдачи своих выпускников. Хорошо, если у вас есть знакомые, которые уже готовились к ЕГЭ в месте с этим репетитором. Узнавайте у них, как на самом деле проходил процесс и чего он помог достичь», — рекомендует репетитор.

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Также Ангелина Исаева советует выбирать индивидуальные уроки вместо групповых. На них преподаватель может достаточно времени уделить тем темам, которые вызывают сложности у одиннадцатиклассника.

«Существенный минус групповых занятий — у разных школьников разные темы вызывают трудности. И останавливаться на каждом просто нет времени», — объясняет Ангелина Исаева.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в школах Ростовской области разрешат пересдавать ЕГЭ перед приемом в вузы.

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#Общество#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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