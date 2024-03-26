Репетитор Исаева рассказала, как выбрать специалиста для подготовки к ЕГЭ

«Репетитора нужно оценивать по итогам его работы. Многие в портфолио делятся результатами сдачи своих выпускников. Хорошо, если у вас есть знакомые, которые уже готовились к ЕГЭ в месте с этим репетитором. Узнавайте у них, как на самом деле проходил процесс и чего он помог достичь», — рекомендует репетитор.