Сервис для получения медицинских справок онлайн заработал в Мурманской области

С помощью «Медицинского личного кабинета» граждане могут заказывать различные медицинские документы без посещения поликлиники. Например, это может быть медицинское заключение о группе физической культуры, справка об отсутствии контакта с инфекционными больными, сертификат о прививках, справка о здоровье ребенка, отправляющегося на оздоровление, справка для получения путевки в санаторий и другие.