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Published Сегодня, 18:13

Modified Сегодня, 18:13

Updated Сегодня, 18:13

Сервис для получения медицинских справок онлайн заработал в Мурманской области

26 марта 2024, 18:13
В Мурманской области начал функционировать онлайн-сервис для получения медицинских справок.

Жители региона теперь могут воспользоваться специальным приложением «Медицинский личный кабинет», чтобы не только записаться на прием к врачу или вызвать его на дом, но и просматривать электронную медицинскую карту, видеть рецепты и результаты анализов.

Проект включает 13 медицинских организаций, подконтрольных региональному министерству здравоохранения, таких как Мончегорская ЦРБ, Апатитско-Кировская ЦРБ, Кандалакшская ЦРБ и другие, пишет b-port.com.

С помощью «Медицинского личного кабинета» граждане могут заказывать различные медицинские документы без посещения поликлиники. Например, это может быть медицинское заключение о группе физической культуры, справка об отсутствии контакта с инфекционными больными, сертификат о прививках, справка о здоровье ребенка, отправляющегося на оздоровление, справка для получения путевки в санаторий и другие.

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