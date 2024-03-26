Сервис для получения медицинских справок онлайн заработал в Мурманской области

Posted Сегодня, 18:13
Published Сегодня, 18:13
Modified Сегодня, 18:13
Updated Сегодня, 18:13
Жители региона теперь могут воспользоваться специальным приложением «Медицинский личный кабинет», чтобы не только записаться на прием к врачу или вызвать его на дом, но и просматривать электронную медицинскую карту, видеть рецепты и результаты анализов.
Проект включает 13 медицинских организаций, подконтрольных региональному министерству здравоохранения, таких как Мончегорская ЦРБ, Апатитско-Кировская ЦРБ, Кандалакшская ЦРБ и другие, пишет b-port.com.
С помощью «Медицинского личного кабинета» граждане могут заказывать различные медицинские документы без посещения поликлиники. Например, это может быть медицинское заключение о группе физической культуры, справка об отсутствии контакта с инфекционными больными, сертификат о прививках, справка о здоровье ребенка, отправляющегося на оздоровление, справка для получения путевки в санаторий и другие.