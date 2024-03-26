Сомнолог Зинчева объяснила, на какие заболевания может указывать храп

Храп возникает из-за того, что во время сна дыхательные пути сужаются, и воздух не может свободно проходить по ним. В результате этого начинают вибрировать ткани гортани, что и вызывает звук. Однако причины храпа могут быть различными, рассказала сомнолог Ольга Зинчева.