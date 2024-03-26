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Posted Сегодня, 05:15

Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Сомнолог Зинчева объяснила, на какие заболевания может указывать храп

26 марта 2024, 05:15
Храп возникает из-за того, что во время сна дыхательные пути сужаются, и воздух не может свободно проходить по ним. В результате этого начинают вибрировать ткани гортани, что и вызывает звук. Однако причины храпа могут быть различными, рассказала сомнолог Ольга Зинчева.

Одной из причин может быть наличие патологий ЛОР-органов, таких как аллергический ринит, искривление носовой перегородки, узкая глотка, увеличение миндалин или полипы в носу. Храп также может указывать на наличие новообразований носоглотки — как злокачественных, так и доброкачественных, пишут «Известия».

Ожирение является еще одной причиной храпа. При ожирении увеличивается объем клетчатки в области шеи, что препятствует нормальному прохождению воздуха через дыхательные пути.

У женщин в пременопаузе и менопаузе храп также может возникать из-за гормональных нарушений.

Некоторые неврологические заболевания, такие как нервно-мышечная дистрофия, боковой амиотрофический склероз и последствия инсульта, могут вызывать слабость мышц дыхательных путей, что приводит к увеличению храпа или возникновению синдрома обструктивного апноэ сна (апонэ).

Также стоит отметить, что вредные привычки, такие как употребление алкоголя и курение, могут способствовать появлению храпа. Алкоголь и седативные средства расслабляют мышцы гортани, а курение раздражает слизистую верхних дыхательных путей и увеличивает риск храпа.

В целом, храп может быть указателем различных заболеваний и состояний, поэтому при его наличии рекомендуется обратиться к врачу для выяснения причины и назначения необходимого лечения.

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