Сомнолог Зинчева объяснила, на какие заболевания может указывать храп

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Одной из причин может быть наличие патологий ЛОР-органов, таких как аллергический ринит, искривление носовой перегородки, узкая глотка, увеличение миндалин или полипы в носу. Храп также может указывать на наличие новообразований носоглотки — как злокачественных, так и доброкачественных, пишут «Известия».
Ожирение является еще одной причиной храпа. При ожирении увеличивается объем клетчатки в области шеи, что препятствует нормальному прохождению воздуха через дыхательные пути.
У женщин в пременопаузе и менопаузе храп также может возникать из-за гормональных нарушений.
Некоторые неврологические заболевания, такие как нервно-мышечная дистрофия, боковой амиотрофический склероз и последствия инсульта, могут вызывать слабость мышц дыхательных путей, что приводит к увеличению храпа или возникновению синдрома обструктивного апноэ сна (апонэ).
Также стоит отметить, что вредные привычки, такие как употребление алкоголя и курение, могут способствовать появлению храпа. Алкоголь и седативные средства расслабляют мышцы гортани, а курение раздражает слизистую верхних дыхательных путей и увеличивает риск храпа.
В целом, храп может быть указателем различных заболеваний и состояний, поэтому при его наличии рекомендуется обратиться к врачу для выяснения причины и назначения необходимого лечения.