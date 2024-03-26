Среди тел погибших в «Крокусе» опознали многодетную мать из Таганрога и ее сына

Виктория Ч. оказалась в списке на 109 строчке, а ее 12-летний сын — на 116-й. Что стало с супругом таганроженки, который является жителем Москвы и также был на концерте, пока неизвестно. Ранее дочь Виктории Ангелина сообщала, что в списках погибших, которые были обнародованы днем, ее родные не значились.