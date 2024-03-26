Среди тел погибших в «Крокусе» опознали многодетную мать из Таганрога и ее сына

Posted Сегодня, 18:19
Published Сегодня, 18:19
Modified Сегодня, 18:21
Updated Сегодня, 18:21
МЧС России 26 марта вечером обновило списки погибших в «Крокус Сити Холле», сейчас в нем 120 имен. Среди них оказались жители Ростовской области, о которых ничего не было известно со дня трагедии.
Виктория Ч. оказалась в списке на 109 строчке, а ее 12-летний сын — на 116-й. Что стало с супругом таганроженки, который является жителем Москвы и также был на концерте, пока неизвестно. Ранее дочь Виктории Ангелина сообщала, что в списках погибших, которые были обнародованы днем, ее родные не значились.
Напомним, 22 марта несколько мужчин в камуфляже расстреляли из автоматов людей в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник». Кроме того, террористы подожгли концертный зал, огонь перекинулся на следующие этажи, рухнула крыша. В результате теракта погибли минимум 139 человек. Порядка 200 пострадали.
До сих пор неизвестна судьба третьей жительницы Ростовской области из Волгодонска. Она также была на концерте группы «Пикник» и с тех пор не выходит на связь. В тот страшный вечер удалось спастись только Елене С., которая получила огнестрельное ранение.