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Украинского боевика задержали сотрудники ФСБ в Ростовской области

Украинского боевика задержали сотрудники ФСБ в Ростовской области

26 марта 2024, 09:41
Фото: 1MI
Украинского боевика задержали сотрудники ФСБ в Ростовской области
Сотрудники ФСБ в Ростовской области задержали боевика нацбатальона, признанного террористической организацией на территории РФ. В 2023 году некогда боевик получил в России гражданство, сообщают РИА «Новости».

Мужчину задержали в Ростовской области. Сотрудники ФСБ установили, что в 2015 году он вступил в запрещенный и признанный террористическим украинский националистический батальон «Айдар»*. В 2023 году он отказался от украинского гражданства и получил российское.

Нацбатальон участвовал в обстреле мирного населения в Горловке. Задержанный был наводчиком БМП, а значит непосредственно исполнял приказы по уничтожению жителей.

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В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Организация террористического сообщества и участие в нем».

Ранее пенсионерка из Таганрога устроила поджог в спецприемнике. Огонь смогли быстро потушить, а саму 76-летнюю поджигательницу задержали.

* — запрещенная в России террористическая организация

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