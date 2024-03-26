Украинского боевика задержали сотрудники ФСБ в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:43
Мужчину задержали в Ростовской области. Сотрудники ФСБ установили, что в 2015 году он вступил в запрещенный и признанный террористическим украинский националистический батальон «Айдар»*. В 2023 году он отказался от украинского гражданства и получил российское.
Нацбатальон участвовал в обстреле мирного населения в Горловке. Задержанный был наводчиком БМП, а значит непосредственно исполнял приказы по уничтожению жителей.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Организация террористического сообщества и участие в нем».
Ранее пенсионерка из Таганрога устроила поджог в спецприемнике. Огонь смогли быстро потушить, а саму 76-летнюю поджигательницу задержали.
* — запрещенная в России террористическая организация