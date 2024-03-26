В Ростове спасли жизнь мужчины, пытавшегося выброситься с балкона третьего этажа

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Ночью понедельника, 25 марта, около 22.00 мск ростовские спасатели получили сигнал от дежурного ЕДДС, которому сообщили, что на улице Зоологической произошло ЧС. Ростовчане сообщили, что мужчина вышел на межэтажный балкон третьего этажа и собирается спрыгнуть вниз с высоты около девяти метров.
На вызов немедленно направили дежурную смену спасателей, которые постарались спасти мужчину, проявившего по отношению к спасателям агрессию. По словам специалистов, мужчина демонстрировал признаки наркотического опьянения.
С помощью слов и оперативной работы специалистов, жизнь ростовчанина удалось сохранить, после спасения дончанина передали заботам врачей.
Ранее стало известно, что девочка, выпавшая из окна четвертого этажа, погибла в больнице от полученных травм.