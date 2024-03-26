В Ростове спасли жизнь мужчины, пытавшегося выброситься с балкона третьего этажа

Ночью понедельника, 25 марта, около 22.00 мск ростовские спасатели получили сигнал от дежурного ЕДДС, которому сообщили, что на улице Зоологической произошло ЧС. Ростовчане сообщили, что мужчина вышел на межэтажный балкон третьего этажа и собирается спрыгнуть вниз с высоты около девяти метров.