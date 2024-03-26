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Posted Сегодня, 16:15

Published Сегодня, 16:15

Modified Сегодня, 16:17

Updated Сегодня, 16:17

В Ростовской области борются с украинским боевиками и ларьками с сигаретами

В Ростовской области борются с украинским боевиками и ларьками с сигаретами

26 марта 2024, 16:15
Фото: 1MI
В Ростовской области борются с украинским боевиками и ларьками с сигаретами
В Ростовской области жителям придется искать новые места для покупки сигарет, пока в Ростове обещают приобрести новые автобусы, а силовики ловят украинских боевиков.

Курение — вред

Во вторник, 26 марта, портал «Молот» со ссылкой на главу комитета по экономической политике Заксобрания Ростовской области Игоря Буракова объявил, что донские власти рассматривают возможность ввести запрет на продажу сигарет, вейпов и электронных сигарет в ларьках.

Фото: 1MI

По словам Игоря Буракова, запрет необходим, поскольку другие меры борьбы с незаконной торговлей и контрафактом не дают желаемого эффекта. Кроме того, в случае поддержки инициативы запрет предлагают распространить и на торговлю сигаретами на первых этажах МКД.

По словам главы донского Роспотребнадзора Евгения Ковалева, подобные меры уже успешно применяются в других регионах и позволяют бороться с продавцами, торгующими табаком с нарушениями.

Транспорта много не бывает

Транспортные предприятия Ростова-на-Дону объявили о своем решении закупить в 2024 году 45 новых автобусов.

По данным портала «Ростовский городской транспорт», перевозчики планируют приобрести 45 единиц транспорта, 25 из которых начнут обслуживать маршруты на Центральном областном автовокзале. Автовокзал должны запустить в работу летом текущего года.

Фото: 1MI

Власти добавили, что после запуска Центрального областного автовокзала планируется запустить четыре маршрута под номерами №7,93, 9 и 88, последние два будут обслуживать электробусы.

Побег от прошлого

Главной новостью дня стало задержание сотрудниками УФСБ России по Ростовской области украинского боевика.

По предварительной информации, мужчина являлся гражданином Украины вплоть до 2023 года, а также был причастен к деятельности террористического нацбатальона «Айдар»*[прим. редакции — батальон признали террористической организацией на территории Российской Федерации, его деятельность преследуется законом].

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В свое время мужчина жил в ЛНР, а с 2015 года решил вступить в террористическую ячейку. Там он работал наводчиком боевой машины пехоты и непосредственно участвовал в обстрелах мирных жителей ДНР.

По данным ФСБ, сейчас мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело об участии в террористической организации.

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