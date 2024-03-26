В Ростовской области борются с украинским боевиками и ларьками с сигаретами

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Во вторник, 26 марта, портал «Молот» со ссылкой на главу комитета по экономической политике Заксобрания Ростовской области Игоря Буракова объявил, что донские власти рассматривают возможность ввести запрет на продажу сигарет, вейпов и электронных сигарет в ларьках.
По словам Игоря Буракова, запрет необходим, поскольку другие меры борьбы с незаконной торговлей и контрафактом не дают желаемого эффекта. Кроме того, в случае поддержки инициативы запрет предлагают распространить и на торговлю сигаретами на первых этажах МКД.
По словам главы донского Роспотребнадзора Евгения Ковалева, подобные меры уже успешно применяются в других регионах и позволяют бороться с продавцами, торгующими табаком с нарушениями.
Транспортные предприятия Ростова-на-Дону объявили о своем решении закупить в 2024 году 45 новых автобусов.
По данным портала «Ростовский городской транспорт», перевозчики планируют приобрести 45 единиц транспорта, 25 из которых начнут обслуживать маршруты на Центральном областном автовокзале. Автовокзал должны запустить в работу летом текущего года.
Власти добавили, что после запуска Центрального областного автовокзала планируется запустить четыре маршрута под номерами №7,93, 9 и 88, последние два будут обслуживать электробусы.
Главной новостью дня стало задержание сотрудниками УФСБ России по Ростовской области украинского боевика.
По предварительной информации, мужчина являлся гражданином Украины вплоть до 2023 года, а также был причастен к деятельности террористического нацбатальона «Айдар»*[прим. редакции — батальон признали террористической организацией на территории Российской Федерации, его деятельность преследуется законом].
В свое время мужчина жил в ЛНР, а с 2015 года решил вступить в террористическую ячейку. Там он работал наводчиком боевой машины пехоты и непосредственно участвовал в обстрелах мирных жителей ДНР.
По данным ФСБ, сейчас мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело об участии в террористической организации.