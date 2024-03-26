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Published Сегодня, 17:22

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В Ростовской области ДТП с двумя фурами парализовало движение на 33 километрах М-4

Растворитель разлился на М-4 «Дон» после ДТП. Показываем на карте 33-метровую пробку

26 марта 2024, 17:22
Фото: 1MI
В Ростовской области ДТП с двумя фурами парализовало движение на 33 километрах М-4

В Ростовской области ДТП с двумя фурами парализовало движение на М-4 «Дон»

В Ростовской области ДТП с грузовиками парализовало движение на 33 километрах трассы М-4 «Дон», сведения об этом появились на сервисе «Яндекс. Карты».

Вечером 26 марта на сервисе «Яндекс Карты» появились сообщения о крупном заторе в районе Каменска-Шахтинского, пробка растянулась на 33 километра от 904-го по 936-й километры М-4 «Дон». Согласно навигатору, на проезд участка потребуется один час и 51 минута или можно выбрать альтернативный объезд через Каменск.

Фото: Яндекс Карты

Автомобилисты сообщили, что затор возник из-за ремонта дорог и аварии на 929-м километре М-4 «Дон».

В Ростовской области ДТП с двумя фурами парализовало движение на 33 километрах М-4
Видео: Видео: ГУ МЧС по Ростовской области / 1MI

Это позднее подтвердили и сотрудники донской МЧС, которые занимались ликвидацией последствий аварии. По словам пресс-службы МЧС, авария с участием двух грузовиков произошла на трассе в южном направлении. Из грузовика, который перевозил растворитель, произошла утечка, к работам пришлось привлечь огнеборцев.

На М-4 «Дон» собирается многокилометровая пробка в сторону Каменска-Шахтинского
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Те в кратчайшие сроки смыли топливо с дороги и ликвидировали утечку растворителя.

«Произведена нейтрализация растворителя пеной и песком. Разлив на почву не допущен», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно число жертв ДТП в Ростовской области за первые два месяца года.

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