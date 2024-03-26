Растворитель разлился на М-4 «Дон» после ДТП. Показываем на карте 33-метровую пробку

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
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Вечером 26 марта на сервисе «Яндекс Карты» появились сообщения о крупном заторе в районе Каменска-Шахтинского, пробка растянулась на 33 километра от 904-го по 936-й километры М-4 «Дон». Согласно навигатору, на проезд участка потребуется один час и 51 минута или можно выбрать альтернативный объезд через Каменск.
Автомобилисты сообщили, что затор возник из-за ремонта дорог и аварии на 929-м километре М-4 «Дон».
Это позднее подтвердили и сотрудники донской МЧС, которые занимались ликвидацией последствий аварии. По словам пресс-службы МЧС, авария с участием двух грузовиков произошла на трассе в южном направлении. Из грузовика, который перевозил растворитель, произошла утечка, к работам пришлось привлечь огнеборцев.
Те в кратчайшие сроки смыли топливо с дороги и ликвидировали утечку растворителя.
«Произведена нейтрализация растворителя пеной и песком. Разлив на почву не допущен», — сказано в сообщении.
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