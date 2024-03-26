Растворитель разлился на М-4 «Дон» после ДТП. Показываем на карте 33-метровую пробку

Вечером 26 марта на сервисе «Яндекс Карты» появились сообщения о крупном заторе в районе Каменска-Шахтинского, пробка растянулась на 33 километра от 904-го по 936-й километры М-4 «Дон». Согласно навигатору, на проезд участка потребуется один час и 51 минута или можно выбрать альтернативный объезд через Каменск.