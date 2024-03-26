В Ростовской области могут запретить ларькам торговать сигаретами

«Поэтому мы предлагаем полностью ввести запрет на реализацию табачных изделий в объектах нестационарной торговли», — сообщил Игорь Бураков, объяснив, что запрет будет касаться не только обычных сигарет, но также продажи вейпов и электронных сигарет.