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Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

В Ростовской области планируют запретить продажу сигарет в ларьках

В Ростовской области могут запретить ларькам торговать сигаретами

26 марта 2024, 13:40
Фото: 1MI
В Ростовской области планируют запретить продажу сигарет в ларьках
В Ростовской области рассматривают возможность запретить продажу сигарет в ларьках, об этом сообщили донские СМИ.

Газета «Молот» со ссылкой на главу комитета по экономической политике донского парламента Игоря Буракова объявила, что в Ростовской области рассматривают возможность ввести запрет на продажу сигарет в ларьках.

По словам Игоря Буракова, ларьки на сегодняшний день являются главным каналом сбыта нелегальной табачной продукции, а действующие меры по борьбе с контрафактом можно считать неэффективными.

«Поэтому мы предлагаем полностью ввести запрет на реализацию табачных изделий в объектах нестационарной торговли», — сообщил Игорь Бураков, объяснив, что запрет будет касаться не только обычных сигарет, но также продажи вейпов и электронных сигарет.

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Первый замгубернатора Ростовской области Александр Скрябин поддержал это предложение, добавив, что необходимо запретить продажу табачной продукции не только в ларьках, но и на первых этажах многоквартирных домов.

Глава управления Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалёв подтвердил, что в отдельных регионах уже приостановили выдачу разрешений на продажу табака в малых формах торговли, поскольку значительная часть ларьков и павильонов продают табачную продукция с нарушениями действующего законодательства.

«В этих формах торговли процветают махровые и постоянные нарушения», — заявил Евгений Ковалёв.

Ранее ВОЗ оценила опыт России в борьбе с незаконной торговлей табачными изделиями.

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