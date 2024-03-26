В Ростовской области могут запретить ларькам торговать сигаретами

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Газета «Молот» со ссылкой на главу комитета по экономической политике донского парламента Игоря Буракова объявила, что в Ростовской области рассматривают возможность ввести запрет на продажу сигарет в ларьках.
По словам Игоря Буракова, ларьки на сегодняшний день являются главным каналом сбыта нелегальной табачной продукции, а действующие меры по борьбе с контрафактом можно считать неэффективными.
«Поэтому мы предлагаем полностью ввести запрет на реализацию табачных изделий в объектах нестационарной торговли», — сообщил Игорь Бураков, объяснив, что запрет будет касаться не только обычных сигарет, но также продажи вейпов и электронных сигарет.
Первый замгубернатора Ростовской области Александр Скрябин поддержал это предложение, добавив, что необходимо запретить продажу табачной продукции не только в ларьках, но и на первых этажах многоквартирных домов.
Глава управления Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалёв подтвердил, что в отдельных регионах уже приостановили выдачу разрешений на продажу табака в малых формах торговли, поскольку значительная часть ларьков и павильонов продают табачную продукция с нарушениями действующего законодательства.
«В этих формах торговли процветают махровые и постоянные нарушения», — заявил Евгений Ковалёв.
Ранее ВОЗ оценила опыт России в борьбе с незаконной торговлей табачными изделиями.