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Posted Сегодня, 05:44

Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

Власти показали, как будет выглядеть обновленный Дворец спорта в Ростове

Власти показали, как будет выглядеть обновленный Дворец спорта в Ростове

26 марта 2024, 05:44
Фото: Telegram-канал Артема Хохлова
Власти показали, как будет выглядеть обновленный Дворец спорта в Ростове
Реконструкция Дворца спорта в Ростове идет полным ходом, эскизы обновленного здания показал в своем Telegram-канале замгубернатора Артем Хохлов.

На рендерах показано, что территорию рядом с Дворцом спорта хотят озеленить и благоустроить. Там должны появиться газоны, новые лавочки. Также запланирована посадка деревьев и реконструкция фонтана.

Само здание сделали более обтекаемым, на нем водрузят огромный экран и надпись «Дворец спорта».

Рендеры Дворца спорта в РостовеРендеры Дворца спорта в Ростове
Рендеры Дворца спорта в Ростове
Фото: Telegram-канал Артема Хохлова

Однако у ростовчан все равно остались вопросы к внешнему виду здания и благоустройству.

«На рендере сплошные лестницы, будут ли там пандусы?»,

«Как-то бедно и жалко выглядят эти деревьица»,

«Странное цветовое решение для здания», — пишут ростовчане.

Ранее стоимость проекта капремонта Дворца спорта в Ростове пришлось скорректировать из-за инфляции.

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