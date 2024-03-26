Власти показали, как будет выглядеть обновленный Дворец спорта в Ростове

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
На рендерах показано, что территорию рядом с Дворцом спорта хотят озеленить и благоустроить. Там должны появиться газоны, новые лавочки. Также запланирована посадка деревьев и реконструкция фонтана.
Само здание сделали более обтекаемым, на нем водрузят огромный экран и надпись «Дворец спорта».
Однако у ростовчан все равно остались вопросы к внешнему виду здания и благоустройству.
«На рендере сплошные лестницы, будут ли там пандусы?»,
«Как-то бедно и жалко выглядят эти деревьица»,
«Странное цветовое решение для здания», — пишут ростовчане.
Ранее стоимость проекта капремонта Дворца спорта в Ростове пришлось скорректировать из-за инфляции.