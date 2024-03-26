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Published Сегодня, 06:57

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Власти Ростова пообещали не сносить Северный рынок под трамвайные пути

Власти Ростова пообещали не сносить Северный рынок под трамвайные пути

26 марта 2024, 06:57
Фото: 1MI
Власти Ростова пообещали не сносить Северный рынок под трамвайные пути
Параметры будущих трамвайных линий сейчас до конца непонятны, заявили в администрации Ростова.

Ранее сообщалось, что под планировку трамвайных линий на Северном в Ростове компания «Синара» получила почти 37 гектаров земли. Пути пройдут по проспекту Космонавтов в тех же границах, что были в советские годы.

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Однако под планировку попали участки земли, относящиеся сейчас к Северному рынку и торговому центру «Форум».

В администрации Ростова 1рнд рассказали, что сносить рынок и ТЦ не планируют. Сейчас чиновники до конца не понимают параметры прокладки линий скоростного трамвая.

«Документация на рассмотрение на соответствие требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации и задания в департамент не поступала», — говорится в ответе чиновников.

Напомним, власти закупят 76 трехсекционных трамваев для Ростова-на-Дону.

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