Власти Ростова пообещали не сносить Северный рынок под трамвайные пути

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Ранее сообщалось, что под планировку трамвайных линий на Северном в Ростове компания «Синара» получила почти 37 гектаров земли. Пути пройдут по проспекту Космонавтов в тех же границах, что были в советские годы.
Однако под планировку попали участки земли, относящиеся сейчас к Северному рынку и торговому центру «Форум».
В администрации Ростова 1рнд рассказали, что сносить рынок и ТЦ не планируют. Сейчас чиновники до конца не понимают параметры прокладки линий скоростного трамвая.
«Документация на рассмотрение на соответствие требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации и задания в департамент не поступала», — говорится в ответе чиновников.
Напомним, власти закупят 76 трехсекционных трамваев для Ростова-на-Дону.