rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:11

Published Сегодня, 06:11

Modified Сегодня, 06:13

Updated Сегодня, 06:13

В больнице в Ростове спасли малыша с шестикратным обвитием пуповины

Врачи в Ростове спасли новорожденного с шестикратным обвитием пуповины

26 марта 2024, 06:11
Фото: для иллюстрации / 1MI
В больнице в Ростове спасли малыша с шестикратным обвитием пуповины
В больнице в Ростове спасли малыша с шестикратным обвитием пуповины, рассказали в региональном Минздраве.

34-летняя женщина поступила в акушерский стационар горбольницы №6 со схватками. Врачи готовились к принятию естественных родов, однако УЗИ показало шестикратное обвитие пуповины вокруг шеи ребенка. Ситуация грозила гипоксией у малыша. Медики пришли к выводу, что придется прибегнуть к кесареву сечению.

«Один случай на тысячу»: парня спасли от рака груди в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Операция прошла успешно. Ребенок родился здоровым и сейчас находится с мамой под наблюдением специалистов.

Ранее сообщалось, что жители Ростовской области стали чаще рожать по трое и более детей. Показатель многодетности растет год к году.

Читайте также:
У ростовчанки нашли рак груди после жалоб на слабость от коронавирусаБеременной ростовчанке удалили 40 опухолей за одну операциюВ Ростове врачи спасли 14-летнюю школьницу, выпавшую с 16-го этажа
#Касается каждого#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Здоровье#Ростов#Донской Минздрав
Подпишитесь
«Скорая к нам не едет»: жители Каменского района рассказали, как выживают без воды
Вчера, 19:16
Жительница Таганрога рассказала, как спаслась от террористов в «Крокусе»
Сегодня, 04:53
Депутат Водолацкий назвал причину участившихся атак на Ростовскую область
Сегодня, 05:19
Власти показали, как будет выглядеть обновленный Дворец спорта в Ростове
Сегодня, 05:44
Власти Ростова пообещали не сносить Северный рынок под трамвайные пути
Сегодня, 06:57
"