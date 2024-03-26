Врачи в Ростове спасли новорожденного с шестикратным обвитием пуповины

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
34-летняя женщина поступила в акушерский стационар горбольницы №6 со схватками. Врачи готовились к принятию естественных родов, однако УЗИ показало шестикратное обвитие пуповины вокруг шеи ребенка. Ситуация грозила гипоксией у малыша. Медики пришли к выводу, что придется прибегнуть к кесареву сечению.
Операция прошла успешно. Ребенок родился здоровым и сейчас находится с мамой под наблюдением специалистов.
Ранее сообщалось, что жители Ростовской области стали чаще рожать по трое и более детей. Показатель многодетности растет год к году.