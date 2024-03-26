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Published Сегодня, 06:51

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ВТБ ждет рекордных показателей в текущем году по выдаче ипотеки на ИЖC

ВТБ ждет рекордных показателей в текущем году по выдаче ипотеки на ИЖC

26 марта 2024, 06:51
Фото: 1MI
ВТБ ждет рекордных показателей в текущем году по выдаче ипотеки на ИЖC
В 2024 году объем выдач ипотеки на индивидуальное жилищное строительство может достигнуть 1 трлн рублей. Такой прогноз дают аналитики ВТБ. По их мнению, это вдвое превысит результат прошлого года и станет новым рекордом для рынка.

Как отмечает начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин, сегодня спрос на индивидуальное жилье в России продолжает увеличиваться опережающими темпами.

— Только за январь–февраль объем ИЖС в стране вырос по сравнению с аналогичным периодом 2023 года почти на 30%. Помимо комфортности такого формата проживания и более низкой цены «квадрата» в сравнении с квартирами, драйвером спроса выступают госпрограммы с льготными ставками, которые не превышают 8%, а для заемщиков с детьми они еще ниже — 6%. Примерно каждый второй кредит на загородную недвижимость ВТБ сейчас выдает именно с господдержкой, — говорит Сергей Бабин.

С начала текщего года более 1,4 тысячи россиян уже получили ипотеку в ВТБ на загородную недвижимость, включая земли под ИЖС и готовые дома с участками. Общая сумма сделок за неполные три месяца 2024 года превысила 8,6 млрд рублей, что практически на 45% превысило показатели прошлого года за аналогичный период как по количеству, так и объему сделок. В среднем на строительство или покупку готового дома клиенты сегодня получают 6,1 млн рублей.

Сергей Бабин поясняет, что на фоне перехода рынка ипотеки к своему естественному развитию госпрограммы будут становиться адресными — их фокус сместится на точечную финансовую поддержку нуждающихся в этой категорий заемщиков. В то же время, по оценке ВТБ, целесообразно сфокусироваться и на развитии частного строительства с учётом его востребованности российскими семьями.

Хотя рост объемов выдачи ипотеки на загородную недвижимость и набирает обороты, уровень проникновения этого финансового инструмента на рынке остается низким. По итогам января 2024 года доля готовых домов и ИЖС в структуре выдач жилищных кредитов в России составила 19,7%.

Эксперты ВТБ уверены, что дополнительный импульс рынку сможет дать государственная компенсация ставки проектного финансирования при строительстве ИЖС. Причем это важно как для подрядных организаций, так и крупных строительных компаний, которые не предлагают изобилия вариантов в частном домостроении из-за их высокой себестоимости по сравнению с многоквартирными проектами.

По словам начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергея Бабина, для более эффективной работы необходимо принятие закона об эскроу-счетах в сегменте ИЖС. На рынке многоквартирных домов этот механизм повысил прозрачность долевого строительства и защитил средства клиентов. Его широкое распространение на сегмент ИЖС позволит снизить риски ипотечного кредитования, низкого качества и задержки ввода в эксплуатацию объектов на рынке частного строительства.

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