ВТБ ждет рекордных показателей в текущем году по выдаче ипотеки на ИЖC

— Только за январь–февраль объем ИЖС в стране вырос по сравнению с аналогичным периодом 2023 года почти на 30%. Помимо комфортности такого формата проживания и более низкой цены «квадрата» в сравнении с квартирами, драйвером спроса выступают госпрограммы с льготными ставками, которые не превышают 8%, а для заемщиков с детьми они еще ниже — 6%. Примерно каждый второй кредит на загородную недвижимость ВТБ сейчас выдает именно с господдержкой, — говорит Сергей Бабин.