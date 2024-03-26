Выпавшая из окна двухлетняя девочка из Батайска умерла в больнице

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Ребенок попал в реанимацию 25 марта. По предварительным данным, девочка оперлась на москитную сетку, та не выдержала, из-за чего малышка сорвалась вниз с высоты четвертого этажа.
Врачи пытались спасти ребенка, но травмы оказались несовместимы с жизнью.
Сообщается, что семья девочки — многодетная.
Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего. Ее подробностей пока не поступало.
Ранее тело мертвого подростка нашли на улице в Ростове-на-Дону. Мальчик разбился, выпав из окна. Обстоятельства его гибели выясняются.