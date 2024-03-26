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Published Сегодня, 08:15

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Updated Сегодня, 08:17

В Батайске скончалась двухлетняя девочка, выпавшая накануне с высоты четвертого этажа

Выпавшая из окна двухлетняя девочка из Батайска умерла в больнице

26 марта 2024, 08:15
Фото: для иллюстрации / 1MI
В Батайске скончалась двухлетняя девочка, выпавшая накануне с высоты четвертого этажа
В Ростовской области скончалась двухлетняя девочка, выпавшая накануне с высоты четвертого этажа, пишет Mash.

Ребенок попал в реанимацию 25 марта. По предварительным данным, девочка оперлась на москитную сетку, та не выдержала, из-за чего малышка сорвалась вниз с высоты четвертого этажа.

В Батайске двухлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа
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Врачи пытались спасти ребенка, но травмы оказались несовместимы с жизнью.
Сообщается, что семья девочки — многодетная.

Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего. Ее подробностей пока не поступало.

Ранее тело мертвого подростка нашли на улице в Ростове-на-Дону. Мальчик разбился, выпав из окна. Обстоятельства его гибели выясняются.

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