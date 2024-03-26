Ямы на дорогах в четыре раза увеличили число ДТП в Ростовской области

При этом начальник отдела дорожного надзора ГИБДД по Ростовской области Юрий Савченко объявил, что в текущем году в четыре раза выросло число ДТП без пострадавших. Так с 1 января по 24 марта в Ростовской области зафиксировали 137 ДТП с «механикой», так называют аварии, в которых не было жертв и пострадавших, а участники движения получили только материальный ущерб. При этом в аналогичный период прошлого года таких аварий было всего 35.