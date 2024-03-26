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Published Сегодня, 16:43

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Updated Сегодня, 16:45

Ямы на дорогах в четыре раза увеличили число ДТП в Ростовской области

Ямы на дорогах в четыре раза увеличили число ДТП в Ростовской области

26 марта 2024, 16:43
Фото: 1MI
Ямы на дорогах в четыре раза увеличили число ДТП в Ростовской области
В Ростовской области из-за разбитых дорог количество ДТП выросло в четыре раза, об этом сообщил начальник отдела дорожного надзора ГИБДД по региону, подполковник полиции Юрий Савченко.

Напомним, во время пресс-конференции представители УГИБДД России по Ростовской области объявили, что за два первых месяца 2024 года в регионе произошло около 380 ДТП.

При этом начальник отдела дорожного надзора ГИБДД по Ростовской области Юрий Савченко объявил, что в текущем году в четыре раза выросло число ДТП без пострадавших. Так с 1 января по 24 марта в Ростовской области зафиксировали 137 ДТП с «механикой», так называют аварии, в которых не было жертв и пострадавших, а участники движения получили только материальный ущерб. При этом в аналогичный период прошлого года таких аварий было всего 35.

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По мнению Юрия Савченко, причиной подобного роста числа аварий стало удручающее состояние донских дорог. Сотрудники ГИБДД обратили внимание, что из-за неблагоприятных погодных условий в феврале асфальт фактически «смыло», а значительная часть дорог оказалась усеяна ямами.

Ранее в Ростовской области на содержание и ямочный ремонт дорог выделили около 3,8 миллиарда рублей.

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