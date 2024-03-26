За два месяца 2024 года в Ростовской области в ДТП погиб 81 человек

В ходе пресс-конференции главный госинспектор безопасности дорожного движения Ростовской области Олег Богун рассказал, что в период с января по февраль 2024 года в регионе произошло 379 ДТП, что на 2,1% ниже прошлогодних показателей за аналогичный период.