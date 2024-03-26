За два месяца 2024 года в Ростовской области в ДТП погиб 81 человек

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
В ходе пресс-конференции главный госинспектор безопасности дорожного движения Ростовской области Олег Богун рассказал, что в период с января по февраль 2024 года в регионе произошло 379 ДТП, что на 2,1% ниже прошлогодних показателей за аналогичный период.
По словам представителей ГИБДД, в результате этих аварий погиб 81 человек (-6,9% по отношению к показателям 2023 года), а 431 участник дорожного движения получил различные травмы (-8,5%).
При этом самой частой причиной аварий со стороны водителей стало нарушение скоростного режима, а со стороны пешеходов — переход проезжей части в неположенных местах.
Ранее в Ростовской области из-за аварии трассу засыпало кошачьим наполнителем.