Жители Ростовской области ошеломили полицию своим уловом

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Published Сегодня, 18:01
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Updated Сегодня, 18:03
Во вторник, 26 марта, представители пресс-службы объявили, что сотрудники полиции в порту Волгодонска провели совместные рейды с инспекторами Росрыболовства в Цимлянском водохранилище. Рядом с хутором Кривским Дубовского района полицейские обнаружили двух 34-летних безработных дончан, подозреваемых в незаконном вылове водных биоресурсов.
У мужчин удалось обнаружить не только лодку с подвесным мотором, но также сети и рыбу различных пород. Всего дончане выловили 260 особей, среди них также заметили плотву и шемая. Общую сумму ущерба, нанесенного водным ресурсам, оценили в более чем 90 тысяч рублей.
Сейчас в отношении дончан возбудили уголовное дело, если их вина в незаконной добыче рыбы будет доказана, то мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее эксперты объяснили, где разрешена добыча шемаи в Ростовской области, и призвали отказаться от вылова этих рыб в период нереста — с 15 февраля по 15 июня.
Напомним, недавно корреспондент RostovGazeta выяснил, куда исчезли огромные осетры из водоемов Ростовской области, и с какими проблемами столкнулись хозяйства, занятые разведением деликатесной рыбы.