Жители Ростовской области ошеломили полицию своим уловом

У мужчин удалось обнаружить не только лодку с подвесным мотором, но также сети и рыбу различных пород. Всего дончане выловили 260 особей, среди них также заметили плотву и шемая. Общую сумму ущерба, нанесенного водным ресурсам, оценили в более чем 90 тысяч рублей.