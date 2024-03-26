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Published Сегодня, 18:01

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Updated Сегодня, 18:03

Жители Ростовской области ошеломили полицию своим уловом

Жители Ростовской области ошеломили полицию своим уловом

26 марта 2024, 18:01
Фото: УТ МВД по СКФО
Жители Ростовской области ошеломили полицию своим уловом

В Ростовской области поймали безработных браконьеров с огромным уловом рыбы

В Ростовской области сотрудники полиции задержали браконьеров за незаконный вылов рыбы в Цимлянском водохранилище, об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

Во вторник, 26 марта, представители пресс-службы объявили, что сотрудники полиции в порту Волгодонска провели совместные рейды с инспекторами Росрыболовства в Цимлянском водохранилище. Рядом с хутором Кривским Дубовского района полицейские обнаружили двух 34-летних безработных дончан, подозреваемых в незаконном вылове водных биоресурсов.

Фото: УТ МВД по СКФО

У мужчин удалось обнаружить не только лодку с подвесным мотором, но также сети и рыбу различных пород. Всего дончане выловили 260 особей, среди них также заметили плотву и шемая. Общую сумму ущерба, нанесенного водным ресурсам, оценили в более чем 90 тысяч рублей.

Сейчас в отношении дончан возбудили уголовное дело, если их вина в незаконной добыче рыбы будет доказана, то мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее эксперты объяснили, где разрешена добыча шемаи в Ростовской области, и призвали отказаться от вылова этих рыб в период нереста — с 15 февраля по 15 июня.

Напомним, недавно корреспондент RostovGazeta выяснил, куда исчезли огромные осетры из водоемов Ростовской области, и с какими проблемами столкнулись хозяйства, занятые разведением деликатесной рыбы.

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