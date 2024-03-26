Жительница Таганрога рассказала, как спаслась от террористов в «Крокусе»

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
Уроженка Таганрога давно является фанаткой группы «Пикник», а потому не могла пропустить их концерт в Москве 22 марта. Туда она решила отправиться вместе с подругой.
Сначала девушки замешкались в метро, когда решили подождать электричку, ехавшую до ближайшей станции к «Крокус сити холлу». Затем они задержались в гардеробе. Эти секунды стали решающими в их жизни.
Именно в гардеробе они услышали стрельбу, а затем увидели бегущих от террористов людей. Их жизни и жизнь жительницы Таганрога спасли мальчики-подростки, работавшие в гардеробе. Они вывели людей через запасный выход.
Участница событий рассказала, что после случившегося у нее произошла переоценка ценностей. Номер из гардероба в «Крокусе» она оставила у себя в качестве напоминания о счастливом спасении.
Ранее сообщалось, что жителей Ростовской области пытаются подкупить для терактов.