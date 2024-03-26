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Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

Спасатели разбирают завалы в «Крокус сити холле»

Жительница Таганрога рассказала, как спаслась от террористов в «Крокусе»

26 марта 2024, 04:53
Фото: МЧС России
Спасатели разбирают завалы в «Крокус сити холле»
Случайные стечения событий спасли жительницу Таганрога от гибели в «Крокус сити холле» 22 марта, свою историю она рассказала «Российской газете».

Уроженка Таганрога давно является фанаткой группы «Пикник», а потому не могла пропустить их концерт в Москве 22 марта. Туда она решила отправиться вместе с подругой.

Сначала девушки замешкались в метро, когда решили подождать электричку, ехавшую до ближайшей станции к «Крокус сити холлу». Затем они задержались в гардеробе. Эти секунды стали решающими в их жизни.

Именно в гардеробе они услышали стрельбу, а затем увидели бегущих от террористов людей. Их жизни и жизнь жительницы Таганрога спасли мальчики-подростки, работавшие в гардеробе. Они вывели людей через запасный выход.

Несколько российских знаменитостей были в числе посетителей «Крокуса» в день теракта
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Участница событий рассказала, что после случившегося у нее произошла переоценка ценностей. Номер из гардероба в «Крокусе» она оставила у себя в качестве напоминания о счастливом спасении.

Ранее сообщалось, что жителей Ростовской области пытаются подкупить для терактов.

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