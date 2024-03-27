Атака беспилотников может быть направлена на Новошахтинск и Новочеркасск

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
В 18.05 мск 27 марта Голубев сделал заявление, сообщив об опасности атаки БПЛА на территори и региона. Он призвал местных жителей к бдительности и осторожности и уточнил, что работают системы ПВО.
В 18.27 мск губрнатор дал отбой угрозы атаки для части населенных пунктов региона. В частности в список попали Миллерово, Морозовск и Шахты. Однако угроза атаки пока сохраняется в Новошахтинске и Новочеркасске.
В 18.32 глава региона объявил полный отбой угрозы атаки БПЛА.
Напомним, 25 марта в Ростовской области сбили две вражеские ракеты С-200.