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Published Сегодня, 15:40

Modified Сегодня, 16:18

Updated Сегодня, 16:18

Атака беспилотников может быть направлена на Новошахтинск и Новочеркасск

Атака беспилотников может быть направлена на Новошахтинск и Новочеркасск

27 марта 2024, 15:40
Фото: Изображение Midjourney
Атака беспилотников может быть направлена на Новошахтинск и Новочеркасск
Губернатор Василий Голубев объявил опасность атаки беспилотников на территории Ростовской области, об этом он сообщил в своем тг-канале.

В 18.05 мск 27 марта Голубев сделал заявление, сообщив об опасности атаки БПЛА на территори и региона. Он призвал местных жителей к бдительности и осторожности и уточнил, что работают системы ПВО.

В 18.27 мск губрнатор дал отбой угрозы атаки для части населенных пунктов региона. В частности в список попали Миллерово, Морозовск и Шахты. Однако угроза атаки пока сохраняется в Новошахтинске и Новочеркасске.

Голубев объявил тревогу из-за атак беспилотников в Ростовской области 27 марта
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В 18.32 глава региона объявил полный отбой угрозы атаки БПЛА.

Напомним, 25 марта в Ростовской области сбили две вражеские ракеты С-200.

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