Беспилотные грузовики планируют запустить по М-4 «Дон» в Ростовской области

В издании рассказали, что власти заинтересованы в развитии и реализации проекта «Беспилотные логистические коридоры», а потому планируют включить в сеть беспилотных грузоперевозок трассы М-4 «Дон» и М-12 «Восток». Теперь Министерствам транспорта и финансов предстоит не только предусмотреть средства для финансирования инициативы, но также проработать вопрос расширения маршрутной сети грузовиков. Разработку необходимо представить до 31 мая текущего года.