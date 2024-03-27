Беспилотные грузовики планируют запустить по М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Портал ТАСС со ссылкой на поручение премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованном кабмином РФ, объявил, что федеральный Минтранс работает над вопросом расширения эксперимента с беспилотными грузовиками.
В издании рассказали, что власти заинтересованы в развитии и реализации проекта «Беспилотные логистические коридоры», а потому планируют включить в сеть беспилотных грузоперевозок трассы М-4 «Дон» и М-12 «Восток». Теперь Министерствам транспорта и финансов предстоит не только предусмотреть средства для финансирования инициативы, но также проработать вопрос расширения маршрутной сети грузовиков. Разработку необходимо представить до 31 мая текущего года.
Ранее на трассе М-4 «Дон» произошла авария с двумя грузовиками, из-за которой произошел разлив топлива и растворителя, а на дороге собралась 33-километровая пробка.