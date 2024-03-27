Big data, поиск сотрудников, организация процессов — помощь бизнесу в 2024 году

Еще один эффективный и востребованный бизнес-инструмент — сервис «HR-таргет». За год спрос на услугу в Ростовской области вырос на 20%. Удобный продукт помогает провести подбор и укомплектовать штат без обращения к рекрутинговым агентствам. Платформа анализирует обезличенные данные и отбирает потенциальных соискателей для открытых вакансий. При поиске персонала учитывается пол, возраст, место проживания и ряд других параметров — всего более 40 личностных и поведенческих показателей. В 2023 году «HR-таргет» помог 20 компаниям на юге провести кадровый подбор и укомплектовать штат линейными сотрудниками, благодаря чему более 150 человек нашли новую работу.