Big data, поиск сотрудников, организация процессов — помощь бизнесу в 2024 году

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
В 2023 году малый и средний бизнес, реагируя на изменения в экономике, столкнулся с необходимостью трансформировать привычные процессы, искать новые способы увеличения продаж и организации внутренних процедур. Ответом на вызовы рынка стал рост интереса к цифровым инструментам, которые опираются на возможности искусственного интеллекта и дают прогнозируемый результат. По данным Tele2, в Ростовской области за год значительно выросла востребованность аналитики big data, включая лидогенерацию, а также сервиса «HR-таргет».
Использование аналитики позволяет принимать грамотные управленческие решения и оптимизировать различные процессы — оценивать потенциал территорий для открытия новых точек продаж, анализировать поведение покупателей, привлекать новых клиентов, а также взаимодействовать с действующей аудиторией. В Ростовской области спрос на продукты big data за прошлый год вырос в 1,5 раза. Сервис особенно востребован в промышленной, градостроительной, транспортной и туристической сферах.
Еще один из трендов в бизнес-сфере — увеличение скорости реакции на изменения рынка. Лидогенерация позволяет анализировать поведение клиентов в сети и их заинтересованность в различных категориях товаров, а также отслеживать наиболее подходящий момент для коммуникации с клиентом. Это позволяет своевременно подобрать время для рассылки SMS с «горячим» предложением для целевой аудитории. Сервис активно набирает популярность и особенно востребован в финансовом секторе.
Еще один эффективный и востребованный бизнес-инструмент — сервис «HR-таргет». За год спрос на услугу в Ростовской области вырос на 20%. Удобный продукт помогает провести подбор и укомплектовать штат без обращения к рекрутинговым агентствам. Платформа анализирует обезличенные данные и отбирает потенциальных соискателей для открытых вакансий. При поиске персонала учитывается пол, возраст, место проживания и ряд других параметров — всего более 40 личностных и поведенческих показателей. В 2023 году «HR-таргет» помог 20 компаниям на юге провести кадровый подбор и укомплектовать штат линейными сотрудниками, благодаря чему более 150 человек нашли новую работу.
Евгений Солонченко, коммерческий директор макрорегиона «Юг» Tele2:
«Tele2 предлагает актуальные, эффективные и удобные сервисы, которые приносят прогнозируемый и высокий результат. Наши услуги опираются на сложные алгоритмы и постоянно обновляющиеся массивы данных big data. Это гарантирует точность выбора потенциальной аудитории и качественную коммуникацию со своими клиентами или будущими сотрудниками. Кроме того, Tele2 сделала интерфейс всех digital-решений максимально простым и интуитивно понятными. Ими удобно пользоваться, в чем уже убедились наши клиенты из разных сфер бизнеса — независимо от масштаба компании каждый может подобрать оптимальный вариант».