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Буцаев: РЭО выступает за создание новых лабораторий по испытаниям удобрений

Буцаев: РЭО выступает за создание новых лабораторий по испытаниям удобрений

27 марта 2024, 12:33
Фото: 1MI
Российский экологический оператор подсчитал количество лабораторий, которые занимаются проверкой качества удобрений из сельскохозяйственных отходов, в том числе навоза. Выяснилось, что только в 43 регионах имеются 76 лабораторий.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев заявил, что в результате инвентаризации лабораторий оказалось, что 68 из них проводят испытания органических удобрений из отходов сельского хозяйства, а остальные изучают продукцию, полученную из побочных продуктов животноводства, пишет newsnn.ru.

Буцаев предложил расширить сеть лабораторий и назначить обязательную сертификацию органической продукции из побочных продуктов животноводства и отходов сельского хозяйства. РЭО передал в Минсельхоз России соответствующую инициативу.

Директор по технологиям РЭО Олег Шияновский пояснил, что сертификация нужна для подтверждения безопасности получаемого удобрения, которое в дальнейшем будут использовать как для фермерских нужд, так и при озеленении населенных пунктов.

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