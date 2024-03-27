Буцаев: РЭО выступает за создание новых лабораторий по испытаниям удобрений

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев заявил, что в результате инвентаризации лабораторий оказалось, что 68 из них проводят испытания органических удобрений из отходов сельского хозяйства, а остальные изучают продукцию, полученную из побочных продуктов животноводства, пишет newsnn.ru.
Буцаев предложил расширить сеть лабораторий и назначить обязательную сертификацию органической продукции из побочных продуктов животноводства и отходов сельского хозяйства. РЭО передал в Минсельхоз России соответствующую инициативу.
Директор по технологиям РЭО Олег Шияновский пояснил, что сертификация нужна для подтверждения безопасности получаемого удобрения, которое в дальнейшем будут использовать как для фермерских нужд, так и при озеленении населенных пунктов.