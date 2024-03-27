Четыре жителя Ростовской области заболели ботулизмом, съев домашние грибы и овощи

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
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Updated Сегодня, 05:21
Во вторник, 26 марта, сотрудники надзорного органа проинформировали, что в Ростовской области с начала 2024 года зарегистрировали четыре случая ботулизма. Заболевших обнаружили в Ростове, Шахтах, а также Азовском и Сальском районах Ростовской области. По словам специалистов, причиной отравления стали домашние заготовки, консервированные грибы и овощи, которыми угостились дончане.
Обращаем внимание, согласно открытым данным, ботулизм является острым инфекционным заболеванием, возбудителем которого выступает токсин Clostridium botulini, поражающий нервную систему организма. Сам возбудитель можно обнаружить в консервах с грибами, колбасах и бобовых. У заболевших наблюдается общая инфекционная интоксикация, поражение ЖКТ, например, гастрит или энтерит, а также различные неврологические синдромы. Если пациент не получает лечение врачей, болезнь может стать смертельной.
Дончанам напоминают, что им нельзя покупать консервы, мясную продукцию домашнего копчения на рынках и в точках стихийной торговли, также самим нельзя консервировать испорченные продукты и нарушать технологию консервации, чтобы не подвергать свою жизнь и здоровье опасности.