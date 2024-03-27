Четыре жителя Ростовской области заболели ботулизмом, съев домашние грибы и овощи

Дончанам напоминают, что им нельзя покупать консервы, мясную продукцию домашнего копчения на рынках и в точках стихийной торговли, также самим нельзя консервировать испорченные продукты и нарушать технологию консервации, чтобы не подвергать свою жизнь и здоровье опасности.