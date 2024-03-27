«Деньги вбухают и все»: активисты выступили против трамвайных путей на СЖМ в Ростове

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Напомним, что власти Ростова разрешили компании «Синара» построить трамвайные пути на Северном в Ростове. Однако это решение вызвало негодование у общественности.
«На этом маршруте автобусы идут один за другим. Никакой необходимости строить трамвайные пути здесь нет. Просто сейчас деньги вбухают, и на этом все закончится», — отмечает Ольга Мироненко.
Собеседница уверенна, что жизнь горожан только ухудшится с появлением трамвая на Северном.
«За последние годы транспорта в Ростове стало больше. Появление трамвая заберет серьезный кусок дороги на Космонавтов. В итоге мы получим еще большую загруженность на дороге. Трамвай только усугубит и без того серьезную проблему», — уверена активистка.
Собеседница заостряет внимание на то, что по левой стороне Орбитальной, если ехать из города, стоят многоэтажные высотки. Трамвайные пути пройдут рядом с ними.
«Представляете, какой будет вибрация в домах? Это должно обязательно учитываться. А была ли проведена геологическая экспертиза?» — задается вопросом жительница Ростова.
Активистка добавляет, что ростовские водители стонут от состояния городских дорог.
«А у наших чиновников нет никакого желания восстанавливать дороги. Зато огромные деньги вбухали в проект строительства трамвая. Это же не просто неразумно, но и никакой выгоды городу не принесет. У нас есть замечательные экоавтобусы. Просторные, удобные, тихие, экологически безопасные. Если кому-то не хватает транспорта, почему не пустить их вместо трамвая? Зачем и кому понадобилось строить трамвайные пути?» — недоумевает собеседница.
Для выяснения ситуации редакция RostovGazeta направила официальный запрос в администрацию города. Информация уточняется.