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Published Сегодня, 07:57

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Общественники возмутились строительством трамвая на Северном в Ростове

«Деньги вбухают и все»: активисты выступили против трамвайных путей на СЖМ в Ростове

27 марта 2024, 07:57
Фото: 1MI
Общественники возмутились строительством трамвая на Северном в Ростове

Общественница Мироненко выступила против трамвайных путей на Северном в Ростове

Решение о строительстве трамвайных путей от Орбитальной по Космонавтов до Евдокимова в Ростове вызывает много вопросов. Здесь ходит большое число общественного транспорта, сообщила RostovGazeta представитель общественной организации по защите прав потребителей Ольга Мироненко.

Напомним, что власти Ростова разрешили компании «Синара» построить трамвайные пути на Северном в Ростове. Однако это решение вызвало негодование у общественности.

«На этом маршруте автобусы идут один за другим. Никакой необходимости строить трамвайные пути здесь нет. Просто сейчас деньги вбухают, и на этом все закончится», — отмечает Ольга Мироненко.

Собеседница уверенна, что жизнь горожан только ухудшится с появлением трамвая на Северном.

«За последние годы транспорта в Ростове стало больше. Появление трамвая заберет серьезный кусок дороги на Космонавтов. В итоге мы получим еще большую загруженность на дороге. Трамвай только усугубит и без того серьезную проблему», — уверена активистка.

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Собеседница заостряет внимание на то, что по левой стороне Орбитальной, если ехать из города, стоят многоэтажные высотки. Трамвайные пути пройдут рядом с ними.

«Представляете, какой будет вибрация в домах? Это должно обязательно учитываться. А была ли проведена геологическая экспертиза?» — задается вопросом жительница Ростова.

Активистка добавляет, что ростовские водители стонут от состояния городских дорог.

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«А у наших чиновников нет никакого желания восстанавливать дороги. Зато огромные деньги вбухали в проект строительства трамвая. Это же не просто неразумно, но и никакой выгоды городу не принесет. У нас есть замечательные экоавтобусы. Просторные, удобные, тихие, экологически безопасные. Если кому-то не хватает транспорта, почему не пустить их вместо трамвая? Зачем и кому понадобилось строить трамвайные пути?» — недоумевает собеседница.

Для выяснения ситуации редакция RostovGazeta направила официальный запрос в администрацию города. Информация уточняется.

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