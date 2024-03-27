«Деньги вбухают и все»: активисты выступили против трамвайных путей на СЖМ в Ростове

«А у наших чиновников нет никакого желания восстанавливать дороги. Зато огромные деньги вбухали в проект строительства трамвая. Это же не просто неразумно, но и никакой выгоды городу не принесет. У нас есть замечательные экоавтобусы. Просторные, удобные, тихие, экологически безопасные. Если кому-то не хватает транспорта, почему не пустить их вместо трамвая? Зачем и кому понадобилось строить трамвайные пути?» — недоумевает собеседница.