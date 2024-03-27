«Деньги взаймы»: юрист Габович рассказал о новых видах мошенничества в Ростове

«Я вообще не поняла, что это такое. Стала звонить всем, кто перевел мне деньги. Оказалось, что от моего номера всем контактам разослали сообщение с просьбой о помощи деньгами. Не знаю кому понадобилась эта шутка, но у меня весь вечер ушел на то, чтобы отослать деньги обратно и изменить пароль на телефоне», — говорит собеседница.