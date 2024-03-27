«Деньги взаймы»: юрист Габович рассказал о новых видах мошенничества в Ростове

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
На днях знакомая медсестра рассказала корреспонденту RostovGazeta странную историю о том, как ей на смартфон внезапно стали поступать переводы денег от знакомых. Суммы были разные, от ста рублей до нескольких тысяч.
«Я вообще не поняла, что это такое. Стала звонить всем, кто перевел мне деньги. Оказалось, что от моего номера всем контактам разослали сообщение с просьбой о помощи деньгами. Не знаю кому понадобилась эта шутка, но у меня весь вечер ушел на то, чтобы отослать деньги обратно и изменить пароль на телефоне», — говорит собеседница.
Юрист Антон Габович тоже сообщил корреспонденту об участившихся атаках мошенников — о множестве сообщений в популярных мессенджерах. Только суть их немного иная. Деньги просили в долг.
«Сообщения приходили от моих знакомых, с их фотографией, чьи контакты записаны в телефонной книге. То есть на первый взгляд, сообщения не были похожи на обман. Люди просили в долг 30 тысяч рублей до завтра», — отмечает Антон Габович.
Однако позвонив одним знакомым, юрист выяснил, что деньги занять никто не пытался. А тем временем и от других стали поступать сообщения с просьбой не реагировать — их аккаунт взломали.
«Я не стал углубляться дальше, как происходит мошенничество. Полагаю, что расчет сделан на то, что, прочитав сообщение, человек никому не будет звонить и уточнять. Полагаю, что следующим шагом должны были прислать ссылку. А когда человек перейдет по ней, мошенники получат доступ к личным данным. Например, к „Госуслугам“ или социальным сетям», — говорит собеседник.
Юрист напоминает, что для защиты своих личных данных всегда, перед выполнением требуемых действий, необходимо перепроверять любую информацию, поступившую на телефон. Как минимум, позвонив тому, от кого пришло сообщение о помощи.
Никогда не следует переходить по сомнительным ссылкам. Их можно легко проверить с помощью специальных сервисов. Также следует максимально озаботиться защитой аккаунтов в Сети, установив максимальную защиту от несанкционированного проникновения.
Ранее RostovGazeta сообщала, как мошенники обманывают ростовчан, звоня на мобильный.