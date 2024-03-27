Дистанционную гранату нашли на железной дороге в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:56
Published Сегодня, 17:56
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
Гранату обнаружили во время патрулирования железнодорожных путей. Происшествие случилось еще 21 марта. Граната лежала на 1120-м километре СКЖД, на участке «Лихая — Ростов». Боеприпас оставили на разгрузочных путях около рельсов.
Прибывшие на место минеры, что граната была ручной дистанционного действия.
Сейчас по факту происшествия началась проверка.
Официальных подробностей инцидента от силовых ведомств не поступало.
Ранее арсенал гранат, патронов и дымовых шашек нашли жители Аксая в подвале своей пятиэтажки. Кто был владельцем склада с оружием, устанавливают правоохранительные органы.
До этого в Ростове задержали подозрительный автомобиль, в который сел мужчина с автоматом.