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Published Сегодня, 17:56

Modified Сегодня, 17:58

Updated Сегодня, 17:58

На железнодорожных путях на участке «Лихая — Ростов» нашли боевую гранату

Дистанционную гранату нашли на железной дороге в Ростовской области

27 марта 2024, 17:56
Фото: 1MI
На железнодорожных путях на участке «Лихая — Ростов» нашли боевую гранату
На железнодорожных путях на участке «Лихая — Ростов» нашли боевую гранату, пишет 1рнд.

Гранату обнаружили во время патрулирования железнодорожных путей. Происшествие случилось еще 21 марта. Граната лежала на 1120-м километре СКЖД, на участке «Лихая — Ростов». Боеприпас оставили на разгрузочных путях около рельсов.

Прибывшие на место минеры, что граната была ручной дистанционного действия.

Сейчас по факту происшествия началась проверка.

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Официальных подробностей инцидента от силовых ведомств не поступало.

Ранее арсенал гранат, патронов и дымовых шашек нашли жители Аксая в подвале своей пятиэтажки. Кто был владельцем склада с оружием, устанавливают правоохранительные органы.

До этого в Ростове задержали подозрительный автомобиль, в который сел мужчина с автоматом.

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