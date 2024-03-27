«Единая Россия»: «Диктант Победы» пройдет на воде, в небе и на суше

Согласно данным, озвученным председателем Комитета ГД по информационной политике и координатором партпроекта «Историческая память» Александром Хинштейном, в каждом регионе страны будут действовать площадки «Диктанта Победы». В 50 зарубежных государствах также можно будет ответить на вопросы диктанта, которые переведут на пять языков — английский, французский, арабский, китайский и испанский. В прошлогоднем диктанте участвовали 1,9 миллиона человек более чем на 21 тысяче площадок. В этом году организаторы планируют увеличить число площадок и, соответственно, количество участников акции.