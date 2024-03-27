«Единая Россия»: «Диктант Победы» пройдет на воде, в небе и на суше

Posted Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:40
В «Диктанте Победы — 2024» главной темой тестовых заданий стало 80-летие полного освобождения Ленинграда и выход советских войск на границы СССР. Данные этапы стали одними из самых важных в освободительной миссии Армии Советского Союза. Также диктант будет содержать вопросы, посвященные юбилеям писателей-фронтовиков и другим знаковым событиям, пишет mkset.ru.
Согласно данным, озвученным председателем Комитета ГД по информационной политике и координатором партпроекта «Историческая память» Александром Хинштейном, в каждом регионе страны будут действовать площадки «Диктанта Победы». В 50 зарубежных государствах также можно будет ответить на вопросы диктанта, которые переведут на пять языков — английский, французский, арабский, китайский и испанский. В прошлогоднем диктанте участвовали 1,9 миллиона человек более чем на 21 тысяче площадок. В этом году организаторы планируют увеличить число площадок и, соответственно, количество участников акции.
Не только на территориях школ и музеев, но даже на железнодорожных вокзалах, в поездах дальнего следования, в аэропортах и самолетах будут открыты площадки «Диктанта Победы». Во многих относящихся к событиям Великой Отечественной войны и ее героям памятных местах также откроются площадки для участников мероприятия.
Задания «Диктанта Победы» для россиян и иностранных участников разрабатывали ведущие ученые-историки Российского исторического и Российского военно-исторического обществ. Кроме того, они подготовили тренировочные вопросы при участии экспертов. На них можно ответить на сайте диктантпобеды.рф. В качестве подспорья при подготовке к диктанту можно использовать и исторические интеллектуальные игры 1418 и «Наша Победа».
Московский Музей Победы, который станет центральной площадкой акции, организует тематические выставки и открытый лекторий «Диктанта Победы» в восьми федеральных округах в новых регионах. Любой желающий может получить информацию о событиях 1941–1945 гг. на мультимедийных экспозициях и цифровых экскурсиях, пишет сайт партии ER.RU.
«Диктант Победы» организован «Единой Россией» в рамках партпроекта «Историческая память». В роли партнеров мероприятия традиционно выступают Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, движение «Волонтеры Победы», министерства, ведомства, негосударственные и общественные организации и госкорпорации. Также активными участниками «Диктанта Победы» являются силовые структуры: Минобороны, Росгвардия, МВД и МЧС.
На Дону ведется активная работа по военно-патриотическому воспитанию, об этом рассказала председатель регионального общественного совета партийного проекта «Единой России» «Историческая память» Ася Компаниец.
Так, Ростовская область ежегодно принимает участие в мемориальных акциях «Свеча памяти» и «Огненные картины войны», проводятся встречи молодежи с ветеранами и участниками СВО, также в настоящее время идет подготовка к проведению ежегодного «Диктанта Победы».
«Участники интеллектуального соревнования смогут проверить свои силы не менее чем на 700 площадках. Есть среди них и уникальные: например музейный комплекс „Самбекские высоты“, хранящий память о героических сражениях на линии обороны Миус-фронта, мультимедийный парк „Россия — Моя история“. Будут задействованы и культурные учреждения, в том числе Донская государственная публичная библиотека и, разумеется, общественные приемные партии», — рассказала она.
Ася Компаниец добавила, что участие в «Диктанте Победы» примут студенты донских вузов и колледжей, учащиеся школ, преподаватели, партийные активисты и депутаты различных уровней. Она также напомнила, что в прошлом году в викторине приняли участие более 35 тысяч дончан.