Экономист прогнозирует стабильный курс доллара в апреле

Однако необходимо учитывать возможность продления требования для экспортеров по обязательной продаже валюты. Если этого не произойдет, то предложение валюты на рынке может сократиться, что отрицательно отразится на курсе национальной валюты. Возможен и такой исход, что рубль все же снизится из-за санкций и сложной политической обстановки в стране.