rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Экономист прогнозирует стабильный курс доллара в апреле

27 марта 2024, 09:35
В апреле ожидается стабильный курс доллара. Экономист Наталья Проданова считает, что в этот период национальная валюта сохранит свою стабильность.

Курс доллара будет колебаться в пределах 92-93,5 рубля, евро — от 100 до 102 рублей, а юань — от 12,8 до 13,5 рубля. В поддержку рубля повлияет высокая ключевая ставка Центробанка и налоговый период, который приходится на 28 марта, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Однако необходимо учитывать возможность продления требования для экспортеров по обязательной продаже валюты. Если этого не произойдет, то предложение валюты на рынке может сократиться, что отрицательно отразится на курсе национальной валюты. Возможен и такой исход, что рубль все же снизится из-за санкций и сложной политической обстановки в стране.

С точки зрения инвесторов, самым надежным способом сохранения и увеличения капитала все еще являются вклады. Они являются простыми и понятными финансовыми инструментами, особенно для консервативных инвесторов.

Подпишитесь
«Заткнули уши ватой»: в ЦГБ в Ростове ребенку отказались сделать снимок
Сегодня, 06:19
Трое жителей Ростовской области попали в список жертв теракта в «Крокусе»
Сегодня, 06:17
Четыре жителя Ростовской области заболели ботулизмом, съев домашние грибы и овощи
Сегодня, 05:19
«Деньги вбухают и все»: активисты выступили против трамвайных путей на СЖМ в Ростове
Сегодня, 07:57
Эксперты рассказали, какие новые болезни угрожают жителям Ростовской области
Сегодня, 07:07
Начальник ГИБДД Олег Богун взял на контроль ситуацию на улице Сержантова в Ростове
Вчера, 20:05
"