Экономист прогнозирует стабильный курс доллара в апреле

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Курс доллара будет колебаться в пределах 92-93,5 рубля, евро — от 100 до 102 рублей, а юань — от 12,8 до 13,5 рубля. В поддержку рубля повлияет высокая ключевая ставка Центробанка и налоговый период, который приходится на 28 марта, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Однако необходимо учитывать возможность продления требования для экспортеров по обязательной продаже валюты. Если этого не произойдет, то предложение валюты на рынке может сократиться, что отрицательно отразится на курсе национальной валюты. Возможен и такой исход, что рубль все же снизится из-за санкций и сложной политической обстановки в стране.
С точки зрения инвесторов, самым надежным способом сохранения и увеличения капитала все еще являются вклады. Они являются простыми и понятными финансовыми инструментами, особенно для консервативных инвесторов.