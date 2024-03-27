Эксперт сказал как действовать при получении неправомерных предложений

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Если вы получите подобный звонок или сообщение, то необходимо немедленно сообщить об этом полиции, а не разговаривать с незнакомцами. Это поможет быстрее определить источники. Вступая же в диалог со злоумышленником, можно стать его марионеткой. Такие ситуации часто случаются с людьми, которые психологически неустойчивы и доверчивы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«К сожалению, мы знаем о случаях, когда люди совершают противоправные действия, о которых потом сильно сожалеют. В эмоциональном и стрессовом состоянии люди могут совершать очень странные поступки», — подчеркнул эксперт.
Дударев напомнил, что в такой непредвиденной ситуации можно обратиться за помощью к близким и друзьям.