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Posted Сегодня, 10:06

Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Эксперт сказал как действовать при получении неправомерных предложений

27 марта 2024, 10:06
После ужасного инцидента в «Крокусе» возросло количество преступников, которые отправляют сообщения и звонки с просьбой совершить теракты за деньги. Глава совета РОССОЮЗСПАСа Алексей Дударев рассказал, как можно защитить себя и своих близких от таких вербовок.

Если вы получите подобный звонок или сообщение, то необходимо немедленно сообщить об этом полиции, а не разговаривать с незнакомцами. Это поможет быстрее определить источники. Вступая же в диалог со злоумышленником, можно стать его марионеткой. Такие ситуации часто случаются с людьми, которые психологически неустойчивы и доверчивы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«К сожалению, мы знаем о случаях, когда люди совершают противоправные действия, о которых потом сильно сожалеют. В эмоциональном и стрессовом состоянии люди могут совершать очень странные поступки», — подчеркнул эксперт.

Дударев напомнил, что в такой непредвиденной ситуации можно обратиться за помощью к близким и друзьям.

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