Эксперт сказал как действовать при получении неправомерных предложений

Если вы получите подобный звонок или сообщение, то необходимо немедленно сообщить об этом полиции, а не разговаривать с незнакомцами. Это поможет быстрее определить источники. Вступая же в диалог со злоумышленником, можно стать его марионеткой. Такие ситуации часто случаются с людьми, которые психологически неустойчивы и доверчивы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».