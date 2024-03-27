Эксперты рассказали, какие новые болезни угрожают жителям Ростовской области

«Сосуды человеческой кровеносной системы можно сравнить с дорожными магистралями или системой труб, так как именно по этим каналам разного просвета и длины движется наша ключевая жидкость — кровь. Для того, чтобы проверить состояние своих сосудов, можно пройти ряд обследований, каждое из которых оценивает определенную сторону работы данной транспортировочной системы: надежность, скорость и свободу движения, количество перемещаемого материала», — рассказала собеседница.