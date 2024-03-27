Эксперты рассказали, какие новые болезни угрожают жителям Ростовской области

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Эксперт рассказал, что вирус SARS-CoV-2 (COVID-19) по-прежнему остается серьезной угрозой для общества. Вакцинация, соблюдение мер безопасности и медицинские рекомендации продолжают играть важную роль в предотвращении распространения заболевания.
«Помимо COVID-19, всегда существует риск новых пандемий, вызванных возникновением новых вирусов или бактерий. Глобальная подготовленность и координация могут эффективно помочь в борьбе с такими угрозами», — считает эксперт.
Сезонный грипп также продолжает оставаться актуальной проблемой, требуя вакцинации и соблюдения мер предосторожности во время эпидемий.
Собеседник добавил, что кроме гриппа, респираторные инфекции, такие как респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), представляют угрозу для здоровья, в особенности у детей и пожилых людей.
Могут появиться и заболевания, связанные с экологией, ведь ухудшение качества воздуха и изменения в экосистемах способствуют увеличению аллергий и астмы.
«Изменение климата может привести к распространению ранее эндемических заболеваний, таких как клещевые поражения», — считает Михаил Кутушов.
Вакцинация, регулярное мытье рук, ношение масок, дезинфекция поверхностей и дистанцирование являются превентивными методами по борьбе с инфекциями и новыми заболеваниями.
Здоровое питание и укрепление иммунитета через физическую активность также играют важную роль в защите организма. Опережающий подход к здоровью и внимание к мерам предотвращения заболеваний являются ключевыми факторами в борьбе с текущими и потенциальными угрозами для здоровья жителей всей страны.
Сосудистый хирург, врач-флеболог Екатерина Олеговна Смарыгина рассказала RostovGazeta, что в настоящее время продолжительность и уровень жизни среднестатистического человека растет. В развитых странах (Европа, США, Россия, Китай) медицинской наукой активно используются самые передовые лекарственные препараты для лечения смертельных ранее недугов.
Она рассказала, что именно поэтому одними из главных болезней современности и будущего будут является патологии сердца и сосудов, которые, как правило, развиваются уже в зрелом и пожилом возрасте.
«Сосуды человеческой кровеносной системы можно сравнить с дорожными магистралями или системой труб, так как именно по этим каналам разного просвета и длины движется наша ключевая жидкость — кровь. Для того, чтобы проверить состояние своих сосудов, можно пройти ряд обследований, каждое из которых оценивает определенную сторону работы данной транспортировочной системы: надежность, скорость и свободу движения, количество перемещаемого материала», — рассказала собеседница.
Она рекомендует сдать и проверить:
Говоря о здоровье нашего главного насоса — сердечной мышцы, стоит помнить, что его состояние находится в прямой зависимости от состояния сосудов. Часто врачи назначают людям прохождение электрокардиограммы, ограничиваясь этим, однако, это — не главный, хотя и важный, инструмент оценки качества работы сердца.
Более существенным является УЗИ сердца, которое позволяет оценить размеры, особенности строения, реализуемые объемы самой главной части человеческого организма. Такое обследование рекомендуется проводить раз в 1-2 года, особенно, если у вас уже есть какие-то проблемы в этой области.
«Кроме вышеперечисленных обследований, могу отметить: — УЗИ артерий нижних конечностей — УЗИ брахиоцефальных артерий (БЦА), которые помогут оценить вероятность или обнаружить имеющиеся закупорки или нюансы строения в просветах сосудов шеи и ног», — отметила эксперт.
Она уверена, что регулярный мониторинг состояния сердечно-сосудистой системы поможет повысить качество жизни и продлить ее каждому из нас.
В Ростовской области в прошлом году зарегистрировали родились чуть более 30 тысяч детей. Однако свидетельств о смерти зарегистрировали почти в два раза больше — 61 525.
В 2022 году родилось 33 094 детей, а скончались 62 тысячи человек.
Олег Кит, главный онколог Южного федерального округа, сообщил, что в 2023 году среди мужчин в Ростовской области наиболее распространенными видами рака были рак предстательной железы, рак легких и рак кожи. Среди женщин наиболее часто встречались рак молочной железы, рак кожи и рак тела матки.
Чтобы предотвратить развитие онкологических заболеваний, жителям рекомендовали периодически проходить медицинские осмотры и диспансеризацию, бережно следить за своим самочувствием, своевременно лечить хронические заболевания и воспалительные процессы, а также избегать вредных привычек, таких как курение, употребление алкоголя и фастфуда. Кроме того, рекомендуется активный образ жизни и занятия спортом для улучшения общего состояния здоровья.