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Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

Эксперты системы ОМС рассказали, как оценить свое репродуктивное здоровье

Эксперты системы ОМС рассказали, как оценить свое репродуктивное здоровье

27 марта 2024, 06:23
Фото: 1MI
Минздрав России с этого года включил в перечень профилактических осмотров обследование мужчин и женщин для оценки репродуктивного здоровья. Это поможет людям своевременно обнаруживать отклонения, которые могут негативно повлиять на нормальное течение беременности, роды и послеродовой период.

В ФОМС рассказали, что в 2024 году пройти диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья смогут около шести миллионов граждан, передает rg.ru.

По данным Росстата, в России количество бесплодных браков составляет от 17 до 24% в зависимости от региона. Молодые люди хотят иметь детей, но не могут. При этом критическим для демографии является показатель 15%.

Специалисты говорят, что на репродуктивную систему могут негативно повлиять стресс, отсутствие физической нагрузки, вредные привычки, скрытые инфекционные заболевания, врожденные патологии. Именно поэтому регулярная диспансеризация может иметь положительное влияние на репродуктивные функции как мужчин, так и женщин.

Председатель ФОМС Илья Баланин отметил, что превентивная медицина, предусмотренная программой госгарантий, направлена на раннее выявление рисков заболеваний. Такой подход позволяет сохранять здоровье и повышать качество жизни людей, поэтому очень важно увеличивать число граждан, которые проходят диспансеризацию. Он отметил, что выявленное на ранних стадиях заболевание лечится гораздо эффективнее.

Исследования репродуктивного здоровья проводятся в рамках диспансеризации взрослого населения, бесплатно — за счет средств ОМС, в том медучреждении, к которому человек прикреплен для получения первичной медико-санитарной помощи. Эксперты системы ОМС напоминают, что при любых сложностях в прохождении диспансеризации необходимо обращаться в страховую медицинскую организацию.

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