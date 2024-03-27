Голубев объявил тревогу из-за атак беспилотников в Ростовской области 27 марта

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Глава региона сообщил об объявлении опасности из-за атаки беспилотников. Сейчас воздушные цели отрабатывают силы ПВО Ростовской области. Голубев призвать местных жителей быть бдительными и осторожными.
Работают ли где-то экстренные сирены, пока неизвестно. Также не уточняется, какие именно населенные пункты подверглись атаке и сколько всего беспилотников перехватили.
RostovGazeta будет следить за развитием событий.
Напомним, крайний раз беспилотники атаковали Ростовскую область 25 марта. Тогда их целью стала ГРЭС в Новочеркасске.