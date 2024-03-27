rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:12

Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

Силы ПВО работают в Ростовской области 27 марта

Голубев объявил тревогу из-за атак беспилотников в Ростовской области 27 марта

27 марта 2024, 15:12
Фото: 1MI
Силы ПВО работают в Ростовской области 27 марта
Силы ПВО работают в Ростовской области 27 марта, сообщил губернатор Василий Голубев.

Глава региона сообщил об объявлении опасности из-за атаки беспилотников. Сейчас воздушные цели отрабатывают силы ПВО Ростовской области. Голубев призвать местных жителей быть бдительными и осторожными.

Зенитными установками хотят защитить от беспилотников НПЗ в Новошахтинске
Узнать подробнее

Работают ли где-то экстренные сирены, пока неизвестно. Также не уточняется, какие именно населенные пункты подверглись атаке и сколько всего беспилотников перехватили.

RostovGazeta будет следить за развитием событий.

Напомним, крайний раз беспилотники атаковали Ростовскую область 25 марта. Тогда их целью стала ГРЭС в Новочеркасске.

Читайте также:
Системы ПВО отразили ракетную атаку по Ростовской области«Я аж подпрыгула»: звуки взрывов услышали жители поселений под РостовомДонским студентам-медикам могут позволить пройти практику в зоне СВО
#Общество#Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Голубев#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Василий Голубев#Происшествия
Подпишитесь
Трое жителей Ростовской области попали в список жертв теракта в «Крокусе»
Сегодня, 06:17
Четыре жителя Ростовской области заболели ботулизмом, съев домашние грибы и овощи
Сегодня, 05:19
«Деньги вбухают и все»: активисты выступили против трамвайных путей на СЖМ в Ростове
Сегодня, 07:57
Эксперты рассказали, какие новые болезни угрожают жителям Ростовской области
Сегодня, 07:07
Начальник ГИБДД Олег Богун взял на контроль ситуацию на улице Сержантова в Ростове
Вчера, 20:05
"