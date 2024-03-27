Голубев отменил угрозу атаки БПЛА в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
В среду, 27 марта, в 18.05 глава региона объявил об опасности атаки БПЛА. Сейчас беспилотники перехватывают силы ПВО. Голубев позже уточнил, что атаке подверглись Миллерово, Морозовск и Шахты, Новошахтинск и Новочеркасск.
В 18.32 был дан отбой по атаке беспилотников в Ростовской области.
Губернатор и местные власти, в частности, глава администрации Новочеркасска призвали местных жителей проявить бдительность и осторожность.
Подробности атаки будут уточняться.
Напомним, крайний раз беспилотники атаковали Ростовскую область 25 марта. Тогда их целью стала ГРЭС в Новочеркасске.