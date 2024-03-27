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Published Сегодня, 15:56

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Updated Сегодня, 16:15

Голубев отменил угрозу атаки БПЛА в Ростовской области

Голубев отменил угрозу атаки БПЛА в Ростовской области

27 марта 2024, 15:56
Фото: rostovgazeta.ru
Голубев отменил угрозу атаки БПЛА в Ростовской области
Угроза атаки БПЛА отменена в Ростовской области, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В среду, 27 марта, в 18.05 глава региона объявил об опасности атаки БПЛА. Сейчас беспилотники перехватывают силы ПВО. Голубев позже уточнил, что атаке подверглись Миллерово, Морозовск и Шахты, Новошахтинск и Новочеркасск.

Голубев объявил тревогу из-за атак беспилотников в Ростовской области 27 марта
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В 18.32 был дан отбой по атаке беспилотников в Ростовской области.

Губернатор и местные власти, в частности, глава администрации Новочеркасска призвали местных жителей проявить бдительность и осторожность.

Подробности атаки будут уточняться.

Напомним, крайний раз беспилотники атаковали Ростовскую область 25 марта. Тогда их целью стала ГРЭС в Новочеркасске.

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