Голубев отменил угрозу атаки БПЛА в Ростовской области

В среду, 27 марта, в 18.05 глава региона объявил об опасности атаки БПЛА. Сейчас беспилотники перехватывают силы ПВО. Голубев позже уточнил, что атаке подверглись Миллерово, Морозовск и Шахты, Новошахтинск и Новочеркасск.