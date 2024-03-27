Голубев впервые с начала СВО объявил атаку беспилотников на Ростовскую область

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Угрозу атаки беспилотников глава региона объявил 27 марта. Позже Голубев уточнил, что воздушные цели силы ПВО уничтожали над территорией Миллерово, Морозовска и Шахт, Новошахтинска и Новочеркасска. В течение часа угроза была отменена.
Ранее губернатор в своем Telegram-канале никогда не объявлял угрозу атаки беспилотников на территории всей Ростовской области. Исключение составила лишь одна из недавних атак на Таганрог.
Сколько БПЛА пытались атаковать регион 27 марта, пока не раскрывается.
Напомним, крайний раз беспилотники атаковали Ростовскую область 25 марта. Тогда их целью стала ГРЭС в Новочеркасске.