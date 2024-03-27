Голубев впервые с начала СВО объявил атаку беспилотников на Ростовскую область

Угрозу атаки беспилотников глава региона объявил 27 марта. Позже Голубев уточнил, что воздушные цели силы ПВО уничтожали над территорией Миллерово, Морозовска и Шахт, Новошахтинска и Новочеркасска. В течение часа угроза была отменена.