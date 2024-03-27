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Published Сегодня, 16:42

Modified Сегодня, 16:44

Updated Сегодня, 16:44

Беспилотники пытались атаковать сразу несколько городов Ростовской области

Голубев впервые с начала СВО объявил атаку беспилотников на Ростовскую область

27 марта 2024, 16:42
Фото: Картинка для иллюстрации / Изображение Midjourney
Беспилотники пытались атаковать сразу несколько городов Ростовской области
Беспилотники пытались атаковать сразу несколько городов Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев.

Угрозу атаки беспилотников глава региона объявил 27 марта. Позже Голубев уточнил, что воздушные цели силы ПВО уничтожали над территорией Миллерово, Морозовска и Шахт, Новошахтинска и Новочеркасска. В течение часа угроза была отменена.

Голубев отменил угрозу атаки БПЛА в Ростовской области
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Ранее губернатор в своем Telegram-канале никогда не объявлял угрозу атаки беспилотников на территории всей Ростовской области. Исключение составила лишь одна из недавних атак на Таганрог.

Сколько БПЛА пытались атаковать регион 27 марта, пока не раскрывается.

Напомним, крайний раз беспилотники атаковали Ростовскую область 25 марта. Тогда их целью стала ГРЭС в Новочеркасске.

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