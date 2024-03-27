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Группа ВТБ заработала 61,3 млрд рублей за первые два месяца 2024 года

Группа ВТБ заработала 61,3 млрд рублей за первые два месяца 2024 года

27 марта 2024, 09:12
Фото: 1MI
Чистая прибыль группы ВТБ за первые два месяца 2024 года составила 61,3 млрд рублей, что соответствует 17% возврату на капитал. По итогам первого квартала 2024 года ВТБ может заработать более 100 млрд рублей.

Как отмечает первый заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов, группа ВТБ сохраняет хорошие показатели прибыльности в условиях растущего давления на чистую процентную маржу благодаря хорошей динамике чистых комиссионных доходов и стабильному качеству активов.

— Мы отмечаем снижение количества новых выдач и замедление темпов роста кредитного портфеля в розничном сегменте, при этом портфель кредитов юридическим лицам вырос за два месяца на 6%. В целом результаты января-февраля полностью соответствуют нашим ожиданиям по чистой прибыли 2024 года, выше рекорда прошлого года, — говорит Дмитрий Пьянов.

На конец февраля текущего года объем средств клиентов — физических лиц увеличился на 1,5% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 1,4%), достигнув 9,8 трлн рублей. Кредитов физлицам выдано на 0,4% больше, чем за 2 месяца 2023 года, а кредитный портфель граждан превысил 7 трлн рублей.

Увеличились за два месяца текущего года и кредиты юридическим лицам. Их показатель вырос на 6,1% до 14,9 трлн рублей, что с учетом корректировки на эффект валютной переоценки демонстрирует рост в 5,8%. В настоящее время нормативы достаточности капитала Банка находятся на уровнях, превышающих регуляторные минимумы.

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