Группа ВТБ заработала 61,3 млрд рублей за первые два месяца 2024 года

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Как отмечает первый заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов, группа ВТБ сохраняет хорошие показатели прибыльности в условиях растущего давления на чистую процентную маржу благодаря хорошей динамике чистых комиссионных доходов и стабильному качеству активов.
— Мы отмечаем снижение количества новых выдач и замедление темпов роста кредитного портфеля в розничном сегменте, при этом портфель кредитов юридическим лицам вырос за два месяца на 6%. В целом результаты января-февраля полностью соответствуют нашим ожиданиям по чистой прибыли 2024 года, выше рекорда прошлого года, — говорит Дмитрий Пьянов.
На конец февраля текущего года объем средств клиентов — физических лиц увеличился на 1,5% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 1,4%), достигнув 9,8 трлн рублей. Кредитов физлицам выдано на 0,4% больше, чем за 2 месяца 2023 года, а кредитный портфель граждан превысил 7 трлн рублей.
Увеличились за два месяца текущего года и кредиты юридическим лицам. Их показатель вырос на 6,1% до 14,9 трлн рублей, что с учетом корректировки на эффект валютной переоценки демонстрирует рост в 5,8%. В настоящее время нормативы достаточности капитала Банка находятся на уровнях, превышающих регуляторные минимумы.