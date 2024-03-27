Группа ВТБ заработала 61,3 млрд рублей за первые два месяца 2024 года

Увеличились за два месяца текущего года и кредиты юридическим лицам. Их показатель вырос на 6,1% до 14,9 трлн рублей, что с учетом корректировки на эффект валютной переоценки демонстрирует рост в 5,8%. В настоящее время нормативы достаточности капитала Банка находятся на уровнях, превышающих регуляторные минимумы.